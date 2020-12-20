羅智強「懸崖勒豬」發酵 綠委蔡適應臉書遭灌爆
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-20 14:10:07
萊豬風波持續熱燒中，今（20）日國民黨議員羅智強在他的「我+1」反萊豬粉專上，發出每日立委「懸崖勒豬，留言＋1」活動，直到12月24日開放萊豬所修訂的9項行政命令進行表決前，每天挑一個萊豬立委，更呼籲網友趕快到被指名的綠委臉書下留言「懸崖勒豬，別護萊豬」的口號。
羅智強在臉書上表示，「第一個我們就從台灣頭的基隆開始點名，那就是基隆護航萊豬第一名的萊豬立委蔡適應。」並請網友到蔡適應臉書留言蓋樓，要蔡適應「懸崖勒豬」，12月24日不要背叛基隆人投下萊豬同意票。羅智強也補充自己為什麼選上蔡適應，因為北有蔡適應，中有蔡其昌，直指他們兩位是立法院中，護航萊豬最囂張的二位立委。羅智強說明，這次的萊豬案得以闖關出委員會，蔡適應也是居功厥偉，民進黨有46席立法委員，只有29位敢投下護航萊豬出委員會的票，其中一位就是蔡適應，連吳思瑤都不敢去投票了，蔡適應就是夠囂張，為了巴結黨意，投下了護航票。
同時羅智強對基隆人喊話，他說，基隆人怒起來吧，有這種背叛基隆人付託，背叛基隆人食安的立法委員是基隆人之恥。羅智強更表示，如果蔡適應敢在12月24日護航萊豬投下同意票，那麼基隆人割萊委的怒火，第一個就會燒向蔡適應。
最後，羅智強更要基隆人到蔡適應的臉書留言蓋樓：「蔡適應，懸崖勒豬，別護萊豬」，讓蔡適應聽見基隆人民的反對聲浪！羅智強貼文發出後，大批網友紛紛灌爆蔡適應臉書，表達反對進口萊豬的立場。
新聞來源為Newtalk 新頭殼