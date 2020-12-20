影／亞洲天王任賢齊回鄉開唱　彰化之光強勢回歸

「2020彰開擁抱 幸福來到」歲末祈福晚會，昨（19）日晚間7點「彰化之光強勢回歸演唱會」隆重登場，連續三小時不間斷的表演，由「台灣飛鴻館龍獅團」的戰鼓及舞獅表演拉開序幕，亞洲天王任賢齊和新秀藝人輪番飆高獻唱，480秒絢麗煙火閃爆八卦山夜空，鎂光燈閃爍不停。

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▲彰化之光強勢回歸演唱會」隆重登場， 480秒絢麗煙火閃爆八卦山夜空，鎂光燈閃爍不停、讚嘆聲此起彼落。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲彰化之光強勢回歸演唱會」隆重登場， 480秒絢麗煙火閃爆八卦山夜空，鎂光燈閃爍不停、讚嘆聲此起彼落。（圖／記者陳雅芳攝）

彰化縣長王惠美說，2020年是個非常不安的一年，感謝防疫英雄站在最前線守護大家，因為他們的用心防疫讓我們很安全，也謝謝縣民對於縣政的配合；「彰化很有料，過去都太低調」，今年活動與過去不一樣的地方，就是用彰化的人強勢回歸，揮別2020，即將邁入2021，期許未來的一年鄉親能更加發光發熱，經濟起飛，大家生活更加富裕平安快樂。

▲480秒絢麗煙火閃爆八卦山夜空，鎂光燈閃爍 ，嗨翻整夜 。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲480秒絢麗煙火閃爆八卦山夜空，鎂光燈閃爍 ，嗨翻整夜 。（圖／記者陳雅芳攝）

晚會由也是彰化出身的馬國畢、小甜甜、米可白擔任主持群，節目內容包含有讓民眾嗨翻天的跨界搖滾「神棍樂團」、非常受到年輕人喜愛的文青歌手小球莊鵑瑛、晨悠、新台語百萬王子許富凱、風格獨特的創作歌手陳零九，與擔任壓軸的亞洲天王任賢齊，尤其任賢齊更是特地回國完成隔離回彰化家鄉開唱，在展現了對家鄉彰化的熱愛。

▲亞洲天王任賢齊和新秀藝人輪番飆高獻唱 ，現場氣氛沸騰 。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲亞洲天王任賢齊和新秀藝人輪番飆高獻唱 ，現場氣氛沸騰 。（圖／記者陳雅芳攝）

王惠美也不忘向上萬名觀眾行銷彰化，強調彰化八卦山大佛風景區月影燈季從18日起點燈，將一直亮到110年3月1日，而在農曆大年初一開始在南彰化溪州公園有「花在彰化」系列活動。

王惠美指出，因應疫情無法出國的遺憾，「2021月影燈季」，在八卦山以歐式、西式、中式、日式、阿拉伯等結合異國主題風格，打造濃濃的異國風情，呈現祈福意象，邀請全國民眾到彰化來旅遊、作客。祈願大家都能夠在新的一年，用最明亮、最振奮的精神來迎接2021年。

▲「2020彰開擁抱 幸福來到」歲末祈福晚會，彰化體育場塞爆人潮。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲「2020彰開擁抱 幸福來到」歲末祈福晚會，彰化體育場塞爆人潮。（圖／記者陳雅芳攝）

王惠美說，彰化有15個觀光工廠，21個休閒農場，有山、有海、有平原，還有亞洲唯二扇形車庫、全台唯一海牛採蚵文化、以及世界唯一的玻璃廟，彰化好山、好水、好人情，歡迎大家多來彰化走走。