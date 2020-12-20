「犇」向幸福　台中跨年7路線免費接駁

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葉昭甫補充說明，搭乘台鐵前往中央公園跨年的民眾，可選擇於松竹站下車後步行至軍福十九路轉乘接駁車抵達；搭乘公車前往中央公園民眾則可至台灣大道公車廊道近市政北七路側的秋紅谷站，或近文心路側的市政府站搭乘接駁車；另公車方面，市區公車23、54、61、82、108、300、303、304、305、326、525及800等12條公車路線將配合延駛至活動結束並增開夜間班次，讓民眾可以開心跨年、安心返家。
自行開車或騎車民眾，水湳中央公園周邊共規劃4處汽車停車場及1處機車停車場，從國道、台74線及環中路自會場北側來的民眾，可將車輛停放在公138停車場或水湳轉運中心停車場，再轉乘北水湳線接駁車抵達會場；行駛市區道路從會場南側到訪民眾，可將車輛停放在創研22停車場及創研26停車場後再步行至會場；騎乘機車民眾，會場東北側規劃近4,700個機車位供停放。
大里仁化公園部分，葉昭甫指出，市府提供大里線、太平線及霧峰線等3條免費接駁，上車地點分別在大里運動公園、太平運動場及霧峰阿罩霧公園，發車時間從31日17時至隔天凌晨1時，平均每15分鐘一班車，坐滿即發車。
此外，大里仁化公園周邊提供4處機車停車空間，包括修平駕訓班、番仔寮夜市、群曜公司旁空地、振坤宮空地，共2200格機車車位；2處汽車停車空間，包括修平科技大學、慈德仁化路旁空地，共290格汽車車位。
交通局提醒，配合防疫，民眾搭乘接駁車時請全程佩戴口罩；另水湳中央公園於31日下午4時至隔天凌晨2時將進行周邊道路及交通管制，並嚴加取締違規停放車輛，請務必配合現場交管人員引導與指揮；為避免人潮壅塞，建議民眾搭乘大眾運輸後再轉乘免費接駁車到達活動會場。