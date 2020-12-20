唐寶寶扮聖誕老人　邀請家長「尬舞」

聖誕節即將來臨！唐氏症基金會今(20)日在太平麗園公園舉行「聖誕狂歡公益無限 融合-無礙-公益」活動，唐寶寶特別打扮成聖誕老人，邀請參與活動的家長、嬰幼兒一同「尬舞」，讓嬰幼兒能在遊戲中認識唐寶寶、心智障礙者，透過直接互動進一步化解未來成長路上因不了解可能出現的歧異。

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唐氏症基金會現有11間托育機構，為首家辦理公共托育的社福團體，服務範圍更遠至離島馬祖，期盼導入早期療育資源，不僅陪伴唐寶寶、心智障礙者持續成長，也能即早發現潛在遲緩徵狀的孩童，把握黃金治療期。

「聖誕狂歡公益無限融合-無礙-公益」活動中，唐寶寶、心智障礙者戴上聖誕帽，打扮成聖誕老人，結合聖誕節耳熟能詳的歌曲，與參與的家長、嬰幼兒一同做扮鬼臉等活潑有趣的肢體律動，讓參與者笑得好開心並更認識唐寶寶；另一方面活動也結合「推車障礙賽」、「沙包九宮格」等闖關關卡，在遊戲中促進嬰幼兒肢體動作發展，同時也增進親子關係，更讓參與的孩童直呼「這是最棒的聖誕活動」 。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，本次活動以遊戲的方式，讓嬰幼兒在小時候就能有機會與唐寶寶接觸，透過一起活動，讓參與者了解，其實唐寶寶與我們沒有不同，我們能做到的他們也能做到，最重要的是他們很善良、樂觀，總是以笑臉面對一切，在小時候直接與他們接觸，有助於化解未來成長時因不了解產生的歧異，甚至還能進一步幫助他們一起成長。

除了透過活動達到共融的目的外，台中坪林親子館督導廖人萱指出，嬰、幼兒受限於認知有限，仍處於口語表達學習階段，導致溝通上容易出現誤差，闖關活動鼓勵親子合作、溝通，讓嬰幼兒更勇於表達意見，藉由表達讓家長更了解小孩；另一方面，許多家長平時忙於工作，鮮少有時間能與小孩相處，結合聖誕節特別的遊戲，能給予小孩、家長難忘的聖誕節。