NBA／林書豪沒拿到關鍵澄清信！勇士改簽本屆落選後衛
NBA／林書豪沒拿到關鍵澄清信！勇士改簽本屆落選後衛
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-20 14:12:40
林書豪重返NBA的夢想再度遭到打擊，根據《The Athletic》記者Shams Charania的報導，金州勇士將簽下23歲的後衛Elijah Pemberton，之後也預計將他裁掉，讓其為聖克魯茲勇士隊效力。
此前美媒爆料，林書豪已經離開了G League Ignite隊，準備和在經過一系列賽操作後加入聖克魯茲勇士效力，以求在發展聯盟獲得更多發揮空間。然而他本人後續卻在社群網站發表聲明，澄清目前一切都還不確定。而林書豪的擔心今天也成為現實，他始終無法拿到FIFA的澄清信，但這個問題無法在今天是球隊陣容名單的截止日。而勇士球團也無法讓林書豪留在金州勇士當中，因為如此的話，他們將要負擔巨額的豪華稅。
Pemberton今年大四，2020年有參加選秀但卻選秀，身高為196公分，體重為88公斤。他在2019-20賽季NCAA，出場34次，場均出賽36.3分鐘，可以拿到17.62分、5.56籃板、1.91助攻。這個名額本來是要留給林書豪的，然而因為一系列的行政因素，最終未能讓他取得在G League出賽的資格，如果勇士在周一和林書豪簽約後將其裁掉，將要多付12萬7650美元的豪華稅。