快訊／新增3例境外移入個案　台籍女機師2同事確診

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快訊／新增3例境外移入個案　台籍女機師2同事確診

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-12-20 14:10:54｜update2020-12-20 14:11:12

▲10日中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明2名印尼籍女性來台確診等議題。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明國內最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今（ 20 ）日公布國內新增 3 例境外移入新冠肺炎確定病例，其中 2 名是案台籍女機師（案 760 ）同事，另一名為印尼入境者。
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