首宗機艙群聚感染！女機師2同事也確診　研判在機上染疫

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案 766 為 20 多歲日本籍男性，曾於 12 月 5 日飛往美國， 12 月 7 日返台， 12 月 12 日案 760 同班機前往美國， 12 月 15 日返台後進行居家檢疫， 12 月 18 日安排接觸者採檢，自述 12 月 17 日有咳嗽症狀， 12 月 19 日出現輕微腹瀉，於今日確診，血清抗體陰性。衛生單位已匡列接觸者 21 人，將進一步安排採檢及疫調。
莊人祥說，案 760 目前接觸者已匡列至 60 人，已採檢 56 人，其中 2 名陽性（案 765 、 766 ）， 17 名陰性，其餘送驗中。由於案 760 、 765 、 766 曾於 12 月 12 日同航班工作，航程均在密閉空間，時間長且有部分時間為無防護接觸（喝水、進食等），而由於案 765 於機上已有症狀，研判案 760 、 766 在機上受案 765 感染，為一起航空器感染事件。
此外，案 767 為 40 多歲印尼籍男性， 12 月 3 日來台工作，持有登機前 3 日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。 12 月 18 日檢疫期滿後由船務公司安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握接觸者共 9 人， 8 人為同船船員，列居家隔離， 1 人為採檢專車司機，因全程有適當防護裝備，列自主健康管理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。