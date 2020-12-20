影／2020國際移民日　表揚彰化縣模範新住民

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社會處長王蘭心說，受表揚的模範新住民由彰化各鄉鎮市公所及社團、相關單位推派，共計25組模範新住民家庭及15位新住民楷模，並於表揚後邀請受表揚人及其家庭成員前往皇家婚宴會館用餐，把最美好的時間與家人共度，讓受表揚新住民及縣民感受到彰化縣對新住民的肯定與重視。
王惠美表示，新住民已經是台灣第五族，在彰化縣就有2萬4千多名住民朋友，在全國各縣市居第7位，代表彰化已是地球村的一環，因此如何精進新住民的權利及福利，也是縣府一直在努力的目標，過去，都只有辦新住民的活動，但這次有所改變，看到許多婦女會團體也一起來參與，這就是她一直期望的文化融合，讓文化能夠互相交流。
今年已邁入第九年，現場邀請來自中國、越南、印尼、柬埔寨、泰國、日本、菲律賓等各國的新住民姐妹們、家庭成員，以及婦女學苑的社區團體擺設攤位，讓活動現場宛如小型世界村，攤位匯集各國手工藝品以及美食佳餚，更吸引不少民眾大啖異國料理。
王蘭心表示，活動結合今年度「翻轉彰化新女力-彰化縣婦女培力」婦女學苑成果展，展現「彰化女力」及第二專長學習課程成果，現場也有提供諮詢服務及宣導政策福利的「福利宣導攤位」及闖關活動。
王惠美強調，每位卓越新住民在臺灣這塊土地上所留下的奮鬥足跡，都是推動我國經濟往前、邁入多元文化社會的新動力；不管先來後到、來到臺灣就是臺灣人，這片土地很包容，鼓勵我們的孩子去學習母親的語言，希望臺灣成為一個族群融合，大家可以共同生存生活的一個美好的土地。