網驚呼「根本黑化版陳時中」！男星嚴峻疫情下使壞
記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-12-20 17:27:37
不久前剛在個人IG預告，即將回歸的《康斯坦汀：驅魔神探》「撒旦」一角瑞典男星彼得史托馬（Peter Stormare），在新片《末世戰疫：鳴鳥檔案》飾演一名掌握平民生殺大權的衛生局官員，片中冷酷無情的瘋癲演出，令不少網友深感不寒而慄，紛紛留言「根本是『黑化版』陳時中！」
彼得史托馬也透露：「讓《驅魔神探》的『撒旦』，出現在《末世戰疫：鳴鳥檔案》裡，真的是神選角！」而他在片中演出衛生官員的背後身世，真相揭露之時，保證也會讓觀眾大吃一驚。《末世戰疫：鳴鳥檔案》為億萬票房大導麥可貝的最新監製作品，導演亞當梅森日前接受媒體專訪，被問到和麥可貝合作的過程時表示，麥可貝對於電影的投入程度超乎他想像，甚至還手癢親自下海拍了不少鏡頭。
電影描述西元2024年，一種名為 COVID-23 的病毒肆虐全球，突變後的病毒致死率超過50%，全球邁入大封鎖第4年。美國政府為了控制疫情，強制將所有染疫的美國人，送往名叫「Q區」的隔離營，以非人道的手段進行管理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。