女客叫外送驚見「白色菌絲小菜」！Uber Eats道歉了：店家已停權
又爆出食安疑慮事件！近期有民眾使用Uber Eats平台叫餐點，拿到手卻發現小菜上竟然滿滿一層「白色菌絲」已經發霉，Google Maps上還找不到該店家，讓她嚇得將照片發上網路。針對本次事件，Uber Eat也出面道歉，並表示已全額退款該筆訂單金額，店家也暫時停權。
記者潘毅／綜合報導
一位女網友在社群平台Thresds上發文表示，「點個外送然後收到這種東西，估狗完全查不到店家，真的是有一口氣不知道怎麼出，太扯了吧」，隨後貼出收到有著筍絲、海帶、豆皮的小菜組合，發現透明的塑膠盒內，能看到小菜上已經長出滿滿的白色菌絲，已經明顯發霉，店家卻還是照樣出餐，讓她相當傻眼。
當事人實際查詢Google Maps，卻找不到實體店家，只能透過Uber Eats發現出餐的店家名叫「蔬福蕾 韓式飯捲」，位於新北市淡水區民族路上。誇張的遭遇曝光後，立刻引爆大批網有驚訝表示，「這麼明顯的發霉，店家沒看到還給客人嗎」、「這太誇張了拉」、「光看到就想要吐了」。
針對本次事件，Uber Eats官方也證實確有此事，「與商家溝通，餐廳坦承因內部作業疏漏，誤提供疑慮餐點，商家希望透過平台轉達對於消費者深感抱歉」。目前平台已經全額退款該筆訂單金額，並將依平台社群指引中與商家的合約內容為依據，「將商家暫時停權，且不排除永久停權的可能」，以致力提供所有平台使用者安全的外送體驗。