Ella追男人欲擒故縱　揭關鍵「眼」技：盡量不看他

我是廣告 請繼續往下閱讀
出道19年的Ella是許多同學們的童年，錄影現場還出現了一位「從出生到現在」都深愛她的鐵粉，阿Ken直接要求鐵粉PK猜歌名，沒想到鐵粉搶答速度竟然比本尊Ella快狠準，惹得阿Ken心生疑竇，怒指Ella：「妳是假Ella吧？是來騙通告的吧。」Ella節節落後，乾脆直接請教鐵粉一首她完全不記得的《懂我再愛我》怎麼唱，只見忠實鐵粉輕鬆幫忙提詞，但Ella唱到一半仍然忘詞，崩潰直呼：「天啊！我緊張到腋下都溼了。」
節目裡還有一位年僅13歲的小粉絲暖心告白Ella：「在我這個年紀遇到妳很棒，因為妳帶著我成長。」另位粉絲則回憶：「過去有次其實已經在準備放棄人生的狀態了，可那時手機鈴聲突然響了，鈴聲正是Ella唱的《真的我》，而Ella在《艾拉秀》說過，每個人都是自己人生中的A咖，我覺得活下來的我們都是人生的A咖。」一段令人動容的分享，讓現場感動不已。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995