Ella追男人欲擒故縱　揭關鍵「眼」技：盡量不看他

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Ella追男人欲擒故縱　揭關鍵「眼」技：盡量不看他

記者羅凌筠/綜合報導

calendar_today2020-12-21 09:00:00

▲Ella傳授欲擒故縱祕訣。（圖／中天綜合台提供）
▲Ella傳授欲擒故縱祕訣。（圖／中天綜合台提供）
Ella（陳嘉樺）和老公賴斯翔結婚8年，感情保持熱戀般甜蜜，她上《同學來了》傳授追男祕訣，「其實追男生有一個要點，要稍微確定他對妳有點意思。跟大家相處的時候，他都會一直默默地看著妳，那妳就盡量先不要看他，因為他會不小心跟妳四目相對，那一刻就會知道你們觸電了，再回頭看他一眼，他還在看妳，那就是中了」，一番話讓同學直呼Ella超懂欲擒故縱，Ella不忘補充：「如果他真的之後約妳出去了，不要在那邊矜持，就勇敢地出去。」
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▲阿Ken（左起）、安心亞、Ella、嘻小瓜、阿虎、納豆合照。（圖／
▲阿Ken（左起）、安心亞、Ella、嘻小瓜、阿虎、納豆合照。（圖／ 中天綜合台提供）
出道19年的Ella是許多同學們的童年，錄影現場還出現了一位「從出生到現在」都深愛她的鐵粉，阿Ken直接要求鐵粉PK猜歌名，沒想到鐵粉搶答速度竟然比本尊Ella快狠準，惹得阿Ken心生疑竇，怒指Ella：「妳是假Ella吧？是來騙通告的吧。」Ella節節落後，乾脆直接請教鐵粉一首她完全不記得的《懂我再愛我》怎麼唱，只見忠實鐵粉輕鬆幫忙提詞，但Ella唱到一半仍然忘詞，崩潰直呼：「天啊！我緊張到腋下都溼了。」
▲Ella陪伴大學生成長。（圖／
▲Ella陪伴大學生成長。（圖／ 中天綜合台提供）
節目裡還有一位年僅13歲的小粉絲暖心告白Ella：「在我這個年紀遇到妳很棒，因為妳帶著我成長。」另位粉絲則回憶：「過去有次其實已經在準備放棄人生的狀態了，可那時手機鈴聲突然響了，鈴聲正是Ella唱的《真的我》，而Ella在《艾拉秀》說過，每個人都是自己人生中的A咖，我覺得活下來的我們都是人生的A咖。」一段令人動容的分享，讓現場感動不已。
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