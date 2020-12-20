確診機師有症狀竟可執勤？莊人祥：將檢討機組員防疫規定

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

確診機師有症狀竟可執勤？莊人祥：將檢討機組員防疫規定

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-12-20 15:41:30｜update2020-12-20 15:41:36

▲指揮中心今（9）天公布，秋冬防疫專案施行至今，共開罰6人，每人1萬。（圖／機場，示意圖，NOWnews資料照片）
▲國內爆出機艙內群聚感染，指揮中心發言人莊人祥表示，將會與航空公司及相關單位，針對「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」進行檢討。（圖／機場，示意圖，NOWnews資料照片）
一名國籍航空女機師日前確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心今（ 20 ）日公布國內新增 3 名新冠肺炎確定病例，其中 2 名就是該名女機師同事（案 765 、 766 ），且認為案 765 紐西蘭籍男機師就是感染源，研判為一起航空器感染事件。不過為何案 765 出現疑似症狀卻能登機服勤，也未能於全程配戴口罩，指揮中心發言人莊人祥表示，將會與航空公司及相關單位，針對「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」進行檢討。
我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心今日公布國內新增 3 名新冠肺炎確定病例，其中 2 名為日前公布案 760 台籍女機師同事（案 765 、 766 ）， 3 人曾 12 月 12 日同班機前往美國。案 765 今日確診 CT 值為 24.9 ，血清抗體也為陽性，且於 12 日服勤時就已經出現相關症狀，因此研判案 760 、 766 在機上受案 765 感染，為一起航空器感染事件。
莊人祥表示，案 765 曾於 11 月 29 日飛往美國，可能是在這段期間就已感染，12 月 4 日返台後進行 3 天居家檢疫， 12 月 8 日至 11 日有外出紀錄，目前正在進行這幾天的疫調，但因當事人沒有記錄時間地點習慣，會利用 iPad 進行足跡調查，也會請警政單位進行協尋。

至於為何案 765 有症狀卻能登機服勤，莊人祥指出，會藉由本案檢討「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，確認是哪個環節出了問題，並找航空公司跟相關單位討論，針對貨機組員返台後 3 天、客機組員返台後 5 天居家檢疫規定，也會再檢討。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
您心目中2020最好看台劇是哪一部？

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

繼續作答
回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀