龍潭橋上游土堤崩塌　蘇治芬爭取2千萬改善

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

龍潭橋上游土堤崩塌　蘇治芬爭取2千萬改善

記者蘇榮泉/雲林報導

calendar_today2020-12-20 17:40:00

龍潭橋上游土堤崩塌
▲馬公厝大排位於龍潭國小旁土堤嚴重崩塌。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.20）
立委蘇治芬今偕經濟部水利署第五河川局局長張庭華等人，會勘雲林縣馬公厝大排龍潭橋上游護岸改善應急工程，該排水段近龍潭國小及龍潭村民的活動核心，目前仍為土堤，已嚴重崩塌又雜草叢生，甚至產生惡臭氣味，村民一直希望能夠改善，以維護學生出入安全和民眾良好的居住環境。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蘇治芬指攸關村民、學生的安全及生活品質，才會緊急納入2000萬的應急工程。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.20）
▲蘇治芬指攸關村民、學生的安全及生活品質，才會緊急納入2000萬的應急工程。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.20）
前雲林縣議員張健福、東勢鄉民代表林惠如、龍潭村長黃詩媛等人也都到場關心，希望能夠解決里民長久以來擔憂的問題。
蘇治芬說，9天前她和水利署賴建信署長來到此處現勘，赫見馬公厝大排龍潭橋上游段就在龍潭國小旁邊，沿岸還有許多住家，地方百姓陳情該處土堤有崩塌危險，且雨水期時積水根本排不掉。

▲第五河川局官員向村民簡報說明。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.20）
▲第五河川局官員向村民簡報說明。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.20）
蘇治芬又說，前一段治理工程只做到龍潭橋上游一小段，其餘段沒有護欄，目前僅暫置太空包在堤岸邊，有礙觀瞻，且有村民意外跌落，改善工程迫在眉睫，攸關村民、學生的安全及生活品質，才會緊急納入2000萬的應急工程。

張庭華表示，馬公厝大排流經雲林的虎尾、褒忠、東勢、台西等地，總長度17公里多，目前整治約52%，今日現勘段為東勢龍潭橋至仁益橋段，因該段仍為土堤，排水斷面過窄，才會造成上游水流至此有溢出情況。

▲排水斷面過窄，造成上游水流至東勢龍潭橋至仁益橋段有溢出情況，在堤岸邊暫置太空包檔水。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.20）
▲排水斷面過窄，造成上游水流至東勢龍潭橋至仁益橋段有溢出情況，在堤岸邊暫置太空包檔水。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.20）
張庭華說，經蘇治芬立委極力爭取中央經費，將列入110年應急工程，改善護岸兩側各160公尺，預估工程經費2000萬元，會在110年4、5月開工，施工期約180天，預計改善30公頃的淹水面積，工程將會交由縣府來執行。
蘇治芬也說，先前爭取的馬公厝大排龍潭橋上下游橋樑改建治理工程6588萬元，今年年底前也已決標了，要改建龍潭橋跟仁益橋，以配合上下游治理工程斷面增加，日後居民進出會更方便也更安全。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

繼續作答
爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
您心目中2020最好看台劇是哪一部？

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀