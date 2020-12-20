龍潭橋上游土堤崩塌　蘇治芬爭取2千萬改善

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前雲林縣議員張健福、東勢鄉民代表林惠如、龍潭村長黃詩媛等人也都到場關心，希望能夠解決里民長久以來擔憂的問題。
蘇治芬說，9天前她和水利署賴建信署長來到此處現勘，赫見馬公厝大排龍潭橋上游段就在龍潭國小旁邊，沿岸還有許多住家，地方百姓陳情該處土堤有崩塌危險，且雨水期時積水根本排不掉。
蘇治芬又說，前一段治理工程只做到龍潭橋上游一小段，其餘段沒有護欄，目前僅暫置太空包在堤岸邊，有礙觀瞻，且有村民意外跌落，改善工程迫在眉睫，攸關村民、學生的安全及生活品質，才會緊急納入2000萬的應急工程。
張庭華表示，馬公厝大排流經雲林的虎尾、褒忠、東勢、台西等地，總長度17公里多，目前整治約52%，今日現勘段為東勢龍潭橋至仁益橋段，因該段仍為土堤，排水斷面過窄，才會造成上游水流至此有溢出情況。
張庭華說，經蘇治芬立委極力爭取中央經費，將列入110年應急工程，改善護岸兩側各160公尺，預估工程經費2000萬元，會在110年4、5月開工，施工期約180天，預計改善30公頃的淹水面積，工程將會交由縣府來執行。
蘇治芬也說，先前爭取的馬公厝大排龍潭橋上下游橋樑改建治理工程6588萬元，今年年底前也已決標了，要改建龍潭橋跟仁益橋，以配合上下游治理工程斷面增加，日後居民進出會更方便也更安全。