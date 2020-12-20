黃光芹《吹哨人》新書　黃國昌、陳玉珍出席力挺

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黃國昌表示，第9屆國會許多跨黨派委員響應民間社會、公民團體提出吹哨者保護法案，也完成委員會審查、甚至也黨團協商了，但最後根本沒排上立院議程，「我們要問的是，到底是哪一股看不見的黑暗力量，在阻擋這部揭弊者保護法完成立法？」
黃國昌說，回到地方政府，目前全台灣，僅台北市有針對吹哨者保護機制設立相關規範，而今年康軒事件引發軒然大波，新北市政府也承諾將推動相關自治條例。最後，黃國昌引述「國際透明組織」（International Transparency）於今年6月23日「世界吹哨日」宣示：「在2020年的今天，沒有任何藉口可以再讓吹哨者未受到保護。」他直言，台灣還有很長一段路要走。
林志潔指出，自己已經推動吹哨者保護法7年，中間歷經很多挫敗，總覺得往往差臨門一腳沒機會落實，非常遺憾。她說，包括：身份保護、工作保障、人身安全保護為吹哨者最重要「三保」，也是根本，也是為何會不斷呼籲最基本專法是需要存在的。
林志潔說，很多人誤以為吹哨者保護法，是不是讓黑函盛行？但這根本不是該法案考慮的是，因為會做身份保密，草案中要具名才能受到保障，黑函則是查無實證且不具名的函件，根本不會在吹哨者保護法中。
林志潔也提到，大家擔心會不會亂吹哨來威脅業者？這是不可能，因為按照吹哨者保護法，有一定的吹哨程序，必須符合對內部或主管機關吹哨，符合這吹哨程序才會受到保護；此外，也有層次上、比例原則的規範，比如說涉及國安外交重大國防機密可不可以吹哨？這在立法上是非常猶豫的，必須想辦法權衡，是另外特別的吹哨程序，像是只能跟最高檢察署的檢察官吹哨，且必須符合一定要件才可以。
陳玉珍表示，這會期開始後，目前還沒有在司法及法制委員會看到吹哨者的相關案子，自己期待下個會期若有機會擔任國民黨幹部，會在這方面更加努力，而林志潔對這法案的堅持，她身為立委，覺得很慚愧，希望除了朝野外，民間力量也一起推動法案。
苗博雅指出，目前全台只有台北市政府制定揭弊者保護作業要點，針對吹哨者揭弊後，可能遭受長官人事處分報復、職務調動等，這是正面的一步，但她也一直面臨到有些公務員陳情、揭弊，但認真追查案情後遇到困難，讓一些揭弊者卻步，甚至反問可不可以先不要公諸於世？因為可能或多或少迫於上級壓力有配合行為，若無法確保吹哨者，反而吹哨者變成階下囚，變成阻礙揭弊，目前北市要點確實沒有相關條款，自己之後找北市府、政風處相關單位，甚至找市長柯文哲，今年9月份終於在北市揭弊者保護要點加入她所提的意見，對於曾參與弊端實施的人，若因為揭發導致這件事見光，追查到其他有參與的人，受到的人事懲處是可以恰當減輕。
不過，苗博雅也說，北市能做的真的很小，中央沒立法前，北市府最多就是市府內部相關的懲處能減輕、免除，至於私部門的吹哨，地方無法管，希望各黨派立委在下會期能積極推動，讓吹哨者法治走出一大步。
黃光芹表示，從事新聞工作31年，自己是一個藍綠通吃的人，但也是藍綠通殺的人，最後都會和政治人物成為既競爭也合作的對象。《吹哨人》的出版，盼力促我國吹哨人法制能儘速完備，還給過去吹哨者應有的公道，保護每一位願意為公益挺身而出的吹哨者。
新聞來源為Newtalk 新頭殼