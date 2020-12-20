影／民生國小與聖誕老人共舞　2020聖誕運動嘉年華

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民生國小校長洪榮炎表示，2020聖誕運動嘉年華邀請幼兒及國小學童一同參與，今年加入「運動」的概念，透過各運動關卡設計讓孩子闖關，還有讓小朋友發揮創意的DIY區，盡情揮灑熱情與活力，一起留下親子同樂的美好回憶，闖關成功之後，還可以兌換精緻小餐點及精美小禮物，每個關卡人氣強強滾，小朋友每個都卯足全力散發熱情。
縣議員溫芝樺提到，親子活動與節慶、學習向度緊密連結，讓親子一同來參與聖誕遊戲，拉近親子互動，從活動現場人氣可以看得出來辦得非常成功，家長及小孩都直呼過癮。
柯呈枋說，今年彰化縣立美術館配合聖誕佳節將至，設計超大聖誕老人攀上建築，要將滿滿好運送到彰化，歡迎親子一起來尋找聖誕老人，另外卦山祈福燈區今年打造7大主題，從八卦山黑松牌樓、大佛風景區到天空步道等處處有亮點，整個八卦山在新年期間都將正常亮燈，款款主題都吉祥如意。
柯呈枋指出，為增加民眾參與感，彰化縣政府於八卦山大佛遊客中心準備色紙，邀請民眾一同將親手摺好的紙鶴掛置天空步道，可先至八卦山大佛遊客中心領取色紙並摺好祈福紙鶴，由遊客中心出發，經過祈福大道(參佛道)至大佛前禮佛、賞燈、賞夜景後，前往天空步道感受身在日本的偽出國體驗，親手將祈福紙鶴掛上後再至3號出口「幸福鐘聲響」敲響一生幸福，最後回頭至「阿拉丁神燈」在神燈前許下心願。燈區內另有「魚躍龍搶珠」、「金牛照鴻運」等吉祥燈飾，以各式主題代表祈福意象，祈求新年好運。
柯呈枋說，也歡迎大家至八卦山大佛風景區遊客中心領取色紙，親手繫上祈福紙鶴、敲響幸福的鐘聲，共同迎接嶄新的到來。