影／民生國小與聖誕老人共舞　2020聖誕運動嘉年華

聖誕節溫馨與喜悅的氛圍，總是在每年歲末受到歡迎。無論是大人或是小孩，難免都會對於聖誕節有著不同的期望，2020聖誕運動嘉年華今（20）日在彰化市民生國小隆重登場，現場有精彩的各式關卡陪伴民眾度過溫馨的聖誕節，縣長室秘書柯呈枋及民生國小校長洪榮炎更穿上胖胖老人裝與小朋友跳起耶誕舞。

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▲民生國小2020聖誕運動嘉年華邀請幼兒及國小學童一同參與，今年加入「運動」的概念。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 20）

× ▲民生國小2020聖誕運動嘉年華邀請幼兒及國小學童一同參與，今年加入「運動」的概念。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 20）

民生國小校長洪榮炎表示，2020聖誕運動嘉年華邀請幼兒及國小學童一同參與，今年加入「運動」的概念，透過各運動關卡設計讓孩子闖關，還有讓小朋友發揮創意的DIY區，盡情揮灑熱情與活力，一起留下親子同樂的美好回憶，闖關成功之後，還可以兌換精緻小餐點及精美小禮物，每個關卡人氣強強滾，小朋友每個都卯足全力散發熱情。

縣議員溫芝樺提到，親子活動與節慶、學習向度緊密連結，讓親子一同來參與聖誕遊戲，拉近親子互動，從活動現場人氣可以看得出來辦得非常成功，家長及小孩都直呼過癮。

▲縣議員溫芝樺說，親子活動與節慶、學習向度緊密連結，讓親子一同來參與聖誕遊戲，拉近親子互動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 20）

× ▲縣議員溫芝樺說，親子活動與節慶、學習向度緊密連結，讓親子一同來參與聖誕遊戲，拉近親子互動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 20）

柯呈枋說，今年彰化縣立美術館配合聖誕佳節將至，設計超大聖誕老人攀上建築，要將滿滿好運送到彰化，歡迎親子一起來尋找聖誕老人，另外卦山祈福燈區今年打造7大主題，從八卦山黑松牌樓、大佛風景區到天空步道等處處有亮點，整個八卦山在新年期間都將正常亮燈，款款主題都吉祥如意。

柯呈枋指出，為增加民眾參與感，彰化縣政府於八卦山大佛遊客中心準備色紙，邀請民眾一同將親手摺好的紙鶴掛置天空步道，可先至八卦山大佛遊客中心領取色紙並摺好祈福紙鶴，由遊客中心出發，經過祈福大道(參佛道)至大佛前禮佛、賞燈、賞夜景後，前往天空步道感受身在日本的偽出國體驗，親手將祈福紙鶴掛上後再至3號出口「幸福鐘聲響」敲響一生幸福，最後回頭至「阿拉丁神燈」在神燈前許下心願。燈區內另有「魚躍龍搶珠」、「金牛照鴻運」等吉祥燈飾，以各式主題代表祈福意象，祈求新年好運。

▲2020聖誕運動嘉年華在彰化市民生國小隆重登場，小朋友每個都卯足全力散發熱情。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 20）

× ▲2020聖誕運動嘉年華在彰化市民生國小隆重登場，小朋友每個都卯足全力散發熱情。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 20）

柯呈枋說，也歡迎大家至八卦山大佛風景區遊客中心領取色紙，親手繫上祈福紙鶴、敲響幸福的鐘聲，共同迎接嶄新的到來。