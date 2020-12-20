南迴鐵路電氣化完成 縣長潘孟安期待未來高鐵台鐵縫合
南迴鐵路電氣化完成 縣長潘孟安期待未來高鐵台鐵縫合
記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-12-20 16:42:07
南迴鐵路台東知本到屏東枋寮段鐵路電氣化20日完工通車，屏東枋寮站到台東知本站通車首航典禮，由交通部長林佳龍、縣長潘孟安、立委周春米、鍾佳濱、伍麗華等人，上午7時抵達屏東車站以搖鈴象徵啟航。
縣長潘孟安表示，台灣軌道運輸最後一哩路，在南迴鐵路全線電氣化後，將全島串通更期待高鐵南延能夠與鐵路縫合交通平權被重視。部長林佳龍表示，南迴鐵路電氣化最後一哩路通車，象徵台灣進入環島鐵路一日生活圈，未來觀光旅遊可以更方便，坐火車看到台灣風景、人情與寶島豐富性，台灣進步與鐵路密不可分，未來高鐵、快速鐵路網將從現在9小時邁向6小時生活圈，這是下一階段願景。
林佳龍強調，2022年是鐵道觀光年，台灣的鐵路擘畫下一階段藍圖，環島高快速鐵路網，西部高鐵、東部快鐵6小時生活圈，高鐵往南北再延伸，東部鐵路網再提速，打造成一個環島生活圈和觀光旅遊路線。
潘孟安指出，南迴鐵路是全國鐵道運輸中唯一的斷鍊，經縣府及縣籍立委爭取多年，終於拼上環島鐵路最後一塊拼圖，實現全台一日鐵道生活圈願景，期待未來屏東不是東部快車的引線，持續推動潮州至枋寮段鐵路的雙軌化儘速實現。此外，為推動軌道旅遊，潘縣長認為讓許多民眾情有獨鍾的南迴線藍皮普快列車，希望能保留部分作為觀光列車使用，至於時效速度較快的普悠瑪列車，縣府將與立委爭取交通部能加開班次，方便民眾搭乘。部長林佳龍則表示，未來將將委外以觀光列車形式重新上路營運，兼顧通勤與旅遊需求。