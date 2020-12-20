P聯盟／夢想家外線狂打33鐵　開幕週主場2戰都輸球

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不過次節，昨天砍下30分的楊敬敏開始帶頭追分，連續2次強硬上籃，讓夢想家把比數追成26:26；但夢想家今天上半場三分球找不到準頭，24投僅4中，再加上塔克延續前一場的低迷狀態，前兩節9投僅2中，只靠著杰倫一人苦撐，領航猿靠著雙洋將轟下22分，暫時以43:37領先。
易籃再戰後，夢想家在楊敬敏、李德威的出色發揮下，一度將比數追平，但傑克兩次「三分打」又讓球隊要回氣勢，領航猿強攻禁區買犯，一下子打出一波12:0的高潮，三節戰罷把比分拉開到75:61。
第四節一上來陳靖寰又投進三分球，夢想家依舊沒辦法有效組織反擊，士氣低迷無力再戰，終場就以20分之差，難堪的在主場吞下2連敗。
夢想家今外線屢投不進，總計42投只有9中，成為球隊今天落敗的主因，另外禁區的劣勢盡顯無疑，籃板以42:57大幅落後，輸球並令人感到意外，兩名洋將塔克和杰倫雖然分別攻得20分和21分，但命中率都不理想。
至於領航猿方面，今天打出優異的團隊籃球內容，全隊傳出24次助攻，中鋒傑克攻下22分、14籃板；里德則是砍下18分、11籃板、9助攻、3抄截的「準大三元」數據，戴維斯也有11分、14籃板的進帳，本土前鋒施晉堯則是得到20分、5籃板，先發5人得分都上雙。