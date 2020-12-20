泰國增548例創單日新高 曼谷近郊海鮮市場成傳播源頭
泰國增548例創單日新高 曼谷近郊海鮮市場成傳播源頭
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-20 16:52:20
泰國新型冠狀病毒（COVID-19）疫情近期再次惡化，週六（19）當地通報單日新增548例，創下疫情爆發以來泰國最高單日新增確診紀錄。而19日新的病例中，516例與在與曼谷附近的一處海鮮市場有關，且多為緬甸籍勞工。海鮮市場所在的龍仔厝府（Samut Sakhon）馬哈猜（Mahachai）宣佈自19日起實施宵禁至明年1月3日。
泰國疾病控制中心表示，曼谷附近的龍仔厝府當地一間海鮮市場，相關部門已經根據防疫程序，對1192個接觸者進行隔離、篩檢，多數患者（約90%）為無症狀感染者，為防止疫情進一步擴大，爆發疫情的海鮮市場已經暫時關閉。同時，當地政府宣佈關閉健身房、學校、餐廳等活動場所。泰國防疫小組經過追蹤發現，海鮮市場在17日通報一名女性攤商（67歲）確診，其家人包括93歲的母親、73歲的姊姊、57歲的弟媳相繼確診。爆發疫情的馬哈猜當地人口70%為泰國本地人，30%為緬甸及勞工，但由於勞工年齡層較年輕，感染者多為無症狀會者，防疫專家推測接下來會篩檢出更多確診者。
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