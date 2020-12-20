羅智強號召網友出征 蔡適應：非從政者該有行為
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-20 17:19:59
萊豬進口的議題引起朝野論戰，北市議員羅智強今（20）日在臉書發起「懸崖勒豬，留言＋1」活動，號召網友出征萊豬立委，而首位被點名的正是基隆立委蔡適應，他的臉書留言板瞬間慘遭1200位網友洗版，對此，蔡適應不禁反酸，他知道羅智強積極在爭取黨內台北市長提名，但苦於聲量遠不及立委蔣萬安，所以急於搶聲量，但為了爭取提名，不顧中華民國的國家利益，不是一個從政者該有的行為。
蔡適應質疑，2012年馬政府首先開放含有萊克多巴胺的農產品，發起活動的馬英九前幕僚應該很清楚，如今政府想繼續要推進台美貿易，怎麼馬總統前幕僚今天站出來反美，如果羅智強這麼在乎萊克多巴胺，以他在馬總統身邊的地位，當年他要力阻，打幾通電話給當時的國民黨立委，還不用去臉書出征，萊克多巴胺牛肉根本就不會進口。蔡適應透露，他知道羅智強正積極爭取國民黨2022年台北市長候選人的提名，但苦於聲量遠不及蔣萬安的萬分之一，所以急於在萊豬議題上搶聲量，不顧當年前總統馬英九要積極推動台美貿易的主張，也要搶當反美大將。
蔡適應說，他要提醒羅智強，為了自己要爭取黨內的台北市長提名，不顧中華民國國家利益，不是一個從政者該有的行為，而且立院社會福利及衛生環境委員會召委蔣萬安對該案的裁示是「不表決送院會」，羅智強若真的在意，怎麼沒向蔣萬安抗議？
然而，羅智強稍早在臉書上向廣大網友們道謝，他指出，蔡適應臉書的留言已破1200則，提醒蔡適應不要背叛基隆市民的健康、護航萊豬。
羅智強也說，蔡適應和立委吳思瑤的反應一模一樣，說他是要選台北市長，他一直搞不懂的是，他是光明正大要選台北市長啊！這犯法嗎？選台北市長就不可以反萊豬？因為他要選台北市長，所以更要守護台北市民的食安反對萊豬。
羅智強也反酸，蔡適應想選基隆市長人盡皆知，卻背叛基隆市民的健康護航萊豬，這才是讓人傻眼的事吧！有這種萊豬立委，也真是人間至寶。
新聞來源為Newtalk 新頭殼