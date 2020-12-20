2020年5奇「績」　陳建仁：台灣是亂世福地

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2020年5奇「績」　陳建仁：台灣是亂世福地

記者張志康/綜合報導

calendar_today2020-12-20 17:16:37

▲現任副總統陳建仁。（圖／翻攝自陳建仁臉書）
▲前副總統陳建仁在臉書發文，表示2020年全球受新冠肺炎疫情影響，唯有台灣守住疫情，成為亂世中的福地。（圖／翻攝自陳建仁臉書）
前副總統陳建仁今（20）日在臉書發文，表示2020年全球受到新冠肺炎疫情影響，全世界都動盪不安，但台灣成功守住疫情，成為亂世中的福地，在各領域都有穩健的成長與突破。陳建仁還點出台灣在2020年的五大奇「績」。
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陳建仁認為，台灣的五大奇「績」，包括了「民主防疫成功，人民生活如常」、「經濟逆勢成長，重返世界榮光」、「外交重大突破，台美史上最佳」、「 堅實防衛決心，守護家園安全」，以及「國際指標認證，同享光榮時刻」。
以下是陳建仁臉書全文：

2020台灣奇「績」！

年初武漢肺炎爆發迄今，全球陷入混亂，2020成為黑暗的一年。但台灣成功守住疫情，成為亂世中的福地，在各個領域都有穩健的成長與突破。在經濟上，台灣成為全球少數維持經濟正成長的國家，國人對經濟發展的信心，更加堅定；在外交上，我們拉近與世界的距離，創造史上最好的台美及對外夥伴關係；在國防上，我們展現防衛決心，加速推動國防自主，持續強化防衛戰力的現代化。

1、 民主防疫成功，人民生活如常：

（1）結合大數據，推動科技防疫；

（2）推行口罩實名制，確保民眾防疫物資無虞；

（3）成立防疫國家隊，守護台灣也援助其他國家；

（4）政府成功爭取千萬劑武漢肺炎疫苗貨源；

（5）近9成民眾都滿意政府防疫表現。

2、 經濟逆勢成長，重返世界榮光：

（1）紓困又振興，守住企業穩住勞工；

（2）發行三倍券，成功帶動內需市場復甦；

（3）外資、內資、台商都加碼投資台灣；

（4）出口及上市櫃公司營收表現耀眼，創下新高點。

（5）台灣第三季經濟成長率達到3.33%，亞洲四小龍唯一正成長；

（6）主計總處預測2020年台灣經濟成長率達到2.54%；

（7）股市在2016年馬政府是8千點，如今破1萬4千點，不斷攀上新高峰；

（8）明年經濟依然持續看好。

3、 外交重大突破，台美史上最佳：

（1）展開「台美經濟繁榮夥伴對話」，簽署5年合作MOU；

（2）美國國務院次卿柯拉克、衛生部長阿札爾接連率團訪台；

（3）美國政府讚揚台灣是區域典範和世界一股良善力量；

（4）《台灣旅行法》、《台北法案》的落實，台美關係重大突破；

（5）捷克參議院議長韋德齊、及日本前首相森喜朗來台，顯示民主自由價值同盟；

（6）總統參與多場國際會議，提升台灣國際能見度。

4、 堅實防衛決心，守護家園安全：

（1）推動國防自主、軍事改革，找回軍人士氣和尊嚴；

（2）國機國造、國艦國造，已大有進展；

（3）高教機首飛成功，展現國防航太產業能量；

（4）F-16維修中心啟用、潛艦國造動工、沱江艦後續艦首下水、布雷艇交船，展現發展不對稱戰力決心；

（5）美國政府11次對台軍售，加強台灣防衛力量。

5、 國際指標認證，同享光榮時刻：

（1）蔡總統入選美國時代雜誌「2020年百大影響力人物」；

（2）蔡總統入選彭博商業週刊全球50大最具影響力人物；

（3）蔡總統獲英國金融時報讀者評選為12名全球最具影響力女性之一；

（4）蔡總統獲富比士雜誌連續第5年列入「2020年全球百大最具影響力女性」；

（5）彭博評比台灣在全球創新潛力排名第5，盛讚蔡總統是2020年最佳領導人；

（6）亞洲開發銀行預測2020年台灣經濟維持正成長，穩居亞洲四小龍第一；

（7）經濟學人肯定台灣是2020年最佳國家之一；
（8）新聞週刊日本版刊登日本智庫評估報告，台灣防疫成績傲視各國榮獲第一名。
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