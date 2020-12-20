2020年5奇「績」　陳建仁：台灣是亂世福地

我是廣告 請繼續往下閱讀
以下是陳建仁臉書全文：
2020台灣奇「績」！
年初武漢肺炎爆發迄今，全球陷入混亂，2020成為黑暗的一年。但台灣成功守住疫情，成為亂世中的福地，在各個領域都有穩健的成長與突破。在經濟上，台灣成為全球少數維持經濟正成長的國家，國人對經濟發展的信心，更加堅定；在外交上，我們拉近與世界的距離，創造史上最好的台美及對外夥伴關係；在國防上，我們展現防衛決心，加速推動國防自主，持續強化防衛戰力的現代化。
1、 民主防疫成功，人民生活如常：
（1）結合大數據，推動科技防疫；
（2）推行口罩實名制，確保民眾防疫物資無虞；
（3）成立防疫國家隊，守護台灣也援助其他國家；
（4）政府成功爭取千萬劑武漢肺炎疫苗貨源；
（5）近9成民眾都滿意政府防疫表現。
2、 經濟逆勢成長，重返世界榮光：
（1）紓困又振興，守住企業穩住勞工；
（2）發行三倍券，成功帶動內需市場復甦；
（3）外資、內資、台商都加碼投資台灣；
（4）出口及上市櫃公司營收表現耀眼，創下新高點。
（5）台灣第三季經濟成長率達到3.33%，亞洲四小龍唯一正成長；
（6）主計總處預測2020年台灣經濟成長率達到2.54%；
（7）股市在2016年馬政府是8千點，如今破1萬4千點，不斷攀上新高峰；
（8）明年經濟依然持續看好。
3、 外交重大突破，台美史上最佳：
（1）展開「台美經濟繁榮夥伴對話」，簽署5年合作MOU；
（2）美國國務院次卿柯拉克、衛生部長阿札爾接連率團訪台；
（3）美國政府讚揚台灣是區域典範和世界一股良善力量；
（4）《台灣旅行法》、《台北法案》的落實，台美關係重大突破；
（5）捷克參議院議長韋德齊、及日本前首相森喜朗來台，顯示民主自由價值同盟；
（6）總統參與多場國際會議，提升台灣國際能見度。
4、 堅實防衛決心，守護家園安全：
（1）推動國防自主、軍事改革，找回軍人士氣和尊嚴；
（2）國機國造、國艦國造，已大有進展；
（3）高教機首飛成功，展現國防航太產業能量；
（4）F-16維修中心啟用、潛艦國造動工、沱江艦後續艦首下水、布雷艇交船，展現發展不對稱戰力決心；
（5）美國政府11次對台軍售，加強台灣防衛力量。
5、 國際指標認證，同享光榮時刻：
（1）蔡總統入選美國時代雜誌「2020年百大影響力人物」；
（2）蔡總統入選彭博商業週刊全球50大最具影響力人物；
（3）蔡總統獲英國金融時報讀者評選為12名全球最具影響力女性之一；
（4）蔡總統獲富比士雜誌連續第5年列入「2020年全球百大最具影響力女性」；
（5）彭博評比台灣在全球創新潛力排名第5，盛讚蔡總統是2020年最佳領導人；
（6）亞洲開發銀行預測2020年台灣經濟維持正成長，穩居亞洲四小龍第一；
（7）經濟學人肯定台灣是2020年最佳國家之一；
（8）新聞週刊日本版刊登日本智庫評估報告，台灣防疫成績傲視各國榮獲第一名。