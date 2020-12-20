韓國未料到秋冬疫情爆發　最快明年2、3月才能施打疫苗

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首爾首都圈維持2.5級的防疫措施，其餘地區則是2級防疫，但根據韓國當局的規定，地區內單日新增確診個案達800至1000例就可進入最高級的3級。但韓國衛生部門表示，將在不提升防疫級別的情況下盡力控制疫情，以免打擊經濟活動。
韓國保健福祉部16日發佈的「2020年國民對社會保障的認知」調查顯示，超過30%的民眾認為「傳染病」是當前社會面臨的最大問題，其次是就業（19.2%）、房地產（10.7%）、低生育（6.5%）、環境污染（6%）。
韓國總理丁世均20日在電視台「KBS」節目中表示，當局已經向多個藥廠訂購COVID-19疫苗，第一批1000萬劑的疫苗將會依次分批進口。其中阿斯利康（AstraZeneca）疫苗最快將在明年2月至3月開始提供給民眾接種，輝瑞、莫德納、嬌生子公司楊森製藥（Janssen）的疫苗則需要待最遲3月，才可開始接種疫苗。
丁世均指出，不論美國食品藥品監督管理局（FDA）屆時是否批准，韓國食藥安全處明年都將批准阿斯利康疫苗投入使用。同時，韓國政府承認疫苗採購速度緩慢的原因，是今年7月各藥廠開始生產時，國內疫情穩定，因此相較歐美國家提早資助藥廠疫苗研究、簽訂合約，較晚考慮到提高疫苗進口量。
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