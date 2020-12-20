韓國未料到秋冬疫情爆發　最快明年2、3月才能施打疫苗

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韓國未料到秋冬疫情爆發　最快明年2、3月才能施打疫苗

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-20 17:39:58｜update2020-12-20 18:01:38

韓國疫情/南韓/檢疫/醫護人員
▲韓國總理丁世均於KBS電視台節目上表示，因為7月韓國疫情相對穩定，而未及時與藥廠簽訂合約，但最遲明年3月會開始為民眾施打疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
韓國近期爆發第三波新型冠狀病毒（COVID-19），今（20）日當地疾病控制及預防中心（KCDC）通報新增1097例確診，累計4萬9665例，是連續第5天單日新增病例逾千例，韓國政府目前尚未將防疫級別上調至最高級（3級），但總理丁世均表示，韓國民眾快可在明年2月或3月時接種新冠疫苗。
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據《韓聯社》報導，韓國境內今日新增的1097例確診個案中有1072例為本土感染，且集中於首爾首都圈，感染群組包括養老院、教會、私人聚會。其中首爾東部的看守所爆發185人確診的大規模感染，據報導，看守所內共有2410名囚犯、420名監所人員，在發現確診病患後擴大篩檢，目前已出爐的結果中有184名囚犯、1名監所人員確診。
首爾首都圈維持2.5級的防疫措施，其餘地區則是2級防疫，但根據韓國當局的規定，地區內單日新增確診個案達800至1000例就可進入最高級的3級。但韓國衛生部門表示，將在不提升防疫級別的情況下盡力控制疫情，以免打擊經濟活動。

韓國保健福祉部16日發佈的「2020年國民對社會保障的認知」調查顯示，超過30%的民眾認為「傳染病」是當前社會面臨的最大問題，其次是就業（19.2%）、房地產（10.7%）、低生育（6.5%）、環境污染（6%）。

韓國總理丁世均20日在電視台「KBS」節目中表示，當局已經向多個藥廠訂購COVID-19疫苗，第一批1000萬劑的疫苗將會依次分批進口。其中阿斯利康（AstraZeneca）疫苗最快將在明年2月至3月開始提供給民眾接種，輝瑞、莫德納、嬌生子公司楊森製藥（Janssen）的疫苗則需要待最遲3月，才可開始接種疫苗。

丁世均指出，不論美國食品藥品監督管理局（FDA）屆時是否批准，韓國食藥安全處明年都將批准阿斯利康疫苗投入使用。同時，韓國政府承認疫苗採購速度緩慢的原因，是今年7月各藥廠開始生產時，國內疫情穩定，因此相較歐美國家提早資助藥廠疫苗研究、簽訂合約，較晚考慮到提高疫苗進口量。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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