P聯盟／「他是個領導者」 戴維斯回歸首戰就砍11+14+4！
P聯盟／「他是個領導者」 戴維斯回歸首戰就砍11+14+4！
記者黃建霖/彰化報導
calendar_today2020-12-20 17:47:18
戴維斯(Quincy Davis)本季加入P.League+桃園領航猿隊，並且以本土球員身分出戰，今天他搭配里德和傑克兩位新洋將，打出精彩的內容，幫助球隊以20分之差大勝夢想家，賽後他也表示自己真的非常興奮能來到新聯盟打球。
受到今年疫情影響，戴維斯為了生計希望能重返球場，而聯盟和四球團在領隊會議也討論通過，讓他能以特例的方式和球隊簽約，最終領航猿成功將他延攬入隊。此役戴維斯拿到11分、14籃板、4阻攻的優秀數據，證明自己依舊有捍衛禁區的能力，同時也本場也在場上打了28分鐘，對一名許久沒有正式比賽的球員來說，相當不容易。代理教練楊宜峰賽後笑著說，「他自己想要多打一點，如果不讓他上來，他會對我生氣。」。
而里德和傑克也對於這位老大哥相當尊敬，前者表示「Q就像是一個領導者一樣，很開心和他並肩作戰，他是我們球隊重要一環」，而後者則是說「雖然有一點年紀，但Q依舊很不錯，而且富有經驗。」重回最愛的球場，戴維斯沒大的心願，除了幫助球隊拿下勝利之外，他表示自己就只是希望能健健康康的上場，然後享受比賽。