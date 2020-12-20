萊劑比搖頭丸毒為不實言論 綠委：藍永遠做不到面對錯誤
萊劑比搖頭丸毒為不實言論 綠委：藍永遠做不到面對錯誤
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-20 18:06:11
蘇偉碩醫師稱「萊豬比搖頭丸毒250倍」的風波一連燒了數日，民進黨立委林俊憲今（20）日在臉書發文表示，這樣的訊息已經被證實為不實言論，醫師本人也坦言誤植數據，但引用錯誤資訊的國民黨卻「永遠不願面對錯誤」。
林俊憲在臉書發文表示，蘇偉碩日前公開聲稱萊克多巴胺「比搖頭丸毒250倍」的訊息，已被證實為不實言論，本人也坦言是「誤植錯誤數據」，而當初為蘇偉碩背書、引用錯誤數據的國民黨也被要求應付連帶責任，但國民黨主席江啟臣在接受媒體訪問時卻沒有正面做出回應，而是反問蔡政府又為人民做了什麼，並批評民進黨還搞不清楚狀況。林俊憲批，江啟臣這樣的回應「不讓人感到意外」，因為這就是一個標準的國民黨式回答，對於錯誤，一概不去面對。政治的道路上是一個又一個對於局勢審慎思考後所下的決定，能準確無誤當然是再好不過，但事實上人的判斷不可能每次都全然正確，因此在犯錯後要如何面對、如何擁有承認的勇氣，也是一項十分重要的課題，可惜國民黨就是學不會，遇事總是逃避、犯錯從不面對。林俊憲更酸說：「當你用一隻手指頭指著別人的時候，另外四隻手指頭也正指著自己。希望國民黨在指責別人的同時，先好好回想一下自己為了政治聲量引用、背書不實資料的行爲，再來說說搞不清楚狀況的究竟是誰。」