英國出現傳染力超強新冠變異體 荷蘭宣佈禁止英航班入境
英國出現傳染力超強新冠變異體 荷蘭宣佈禁止英航班入境
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-20 18:22:02｜update2020-12-20 18:23:36
英國英格蘭東南部地區近日發現新型冠狀病毒（COVID-19）的變異體「VUI」（VUI202012/01），變異體擁有比原病毒高70%的傳染力，在短時間內快速傳播，政府因此上調防疫級別至最高級，並收緊聖誕節防疫措施。荷蘭政府表示，境內至少發現一例確診病患，其採樣本檢測出新冠病毒變異體「VUI」，因此宣佈週日（20）起禁止來自英國的航班入境。
荷蘭衛生部門表示，12月初即發現一起確診個案攜帶「VUI」變異體，目前相關單位仍在對其感染源進行調查，將會持續密切觀察境外疫情，並計劃與歐盟會員國討論交通管制措施。同時，荷蘭政府宣佈當地時間週日（20）早上6時起開始，禁止所有來自英國的航班降落，該限制至少將維持至明年1月1日。英國醫學專家先前指出，目前對VUI變異體的研究仍須幾週才能夠進一步確認，目前尚不清楚新冠疫苗的效用對變異體是否有所差異，或是變異體是否會造成更嚴重的病症。世界衛生組織（WHO）則表示，正在與英國方面保持密切聯絡，將在獲取病毒變異體的詳細資訊後，通報組織成員國與大眾。
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