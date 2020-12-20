影／遠離3C認識社區　彰化家扶聖誕節兒童冬令營開課

聖誕節前的週休假日，彰化家扶中心在溪州鄉榮光社區為偏鄉孩子舉辦一場兩天一夜的冬令營，這幾天冷冷的天氣開始有了冬天的感覺，參加活動的孩子們紛紛說，大家在聖誕節前聚在一起參加冬令營，晚上也擠在一起睡覺，真的是暖暖的聖誕節耶。

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▲彰化家扶與建國科大慈幼社在偏鄉合辦聖誕節兒童冬令營。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 20）

× ▲彰化家扶與建國科大慈幼社在偏鄉合辦聖誕節兒童冬令營。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 20）

在家扶精心規劃下共計36名國小二年級至國中一年級的社區兒少參與，透過兩天一夜的營隊活動，讓孩子學習獨立自主與自我保護、建立反毒品反霸凌的堅定意志，並建立孩子團隊合作、自我挑戰與問題解決能力，溪州鄉鄉長江淑芬也特地出席冬令營活動，感謝家扶中心及彰化建國科技大學的學生為偏鄉孩子舉辦這麼有意義的營隊活動。

▲大地尋寶闖關活動，大家聚在一起玩遊戲真好玩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 20）

× ▲大地尋寶闖關活動，大家聚在一起玩遊戲真好玩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 20）

彰化家扶與建國科大慈幼社在偏鄉合辦營隊活動，今年有17位建國科大慈幼社的學生來協辦此次活動，社長林祐慶表示，本次冬令營慈幼社也規畫了豐富多元的內容，有唱跳營歌營舞、闖關遊戲、團康活動、營火晚會、反毒反霸凌宣導、大地尋寶、聖誕襪子小雪人DIY、聖誕同樂會等，讓偏鄉孩子在自己的社區裡度過一次難忘的聖誕節回憶。

▲冬令營慈幼社也規畫了豐富多元的內容，有聖誕襪子小雪人DIY。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 20）

× ▲冬令營慈幼社也規畫了豐富多元的內容，有聖誕襪子小雪人DIY。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 20）

住在社區的阿賀說，平常假日待在家玩手機，這次參加冬令營發現原來社區還有這麼多好玩的地方，大家聚在一起玩遊戲真好玩；阿柔在校是個較被排擠的孩子，在參加冬令營的過程，高興的跟社工說，在大哥哥大姐姐的帶領下，大家玩在一起，和樂融融的感覺真好。

▲營火晚會讓偏鄉孩子在自己的社區裡度過一次難忘的聖誕節回憶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 20）

× ▲營火晚會讓偏鄉孩子在自己的社區裡度過一次難忘的聖誕節回憶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 20）

彰化家扶中心資深社工師許志豪指出，營隊活動的參與對孩子具有潛移默化的影響力，感謝建國科大愛心慈幼社二天一夜的陪伴與正向引導示範，讓孩子建立正確觀念與態度，另感謝溪州鄉圖書館、榮光村辦公室、榮光社區發展協會提供完善場地，與松柏老人長期照護中心免費提供衛浴設備，讓孩子們在寒冷的天氣得以玩得盡興，留下美好回憶。