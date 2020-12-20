蘇偉碩改口錯誤論文數據　衛福部：願向警方補充說明

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蘇偉碩改口錯誤論文數據　衛福部：願向警方補充說明

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-12-20 20:03:20｜update2020-12-20 20:03:23

▲醫師蘇偉碩反萊劑長達10多年，他使用科學查證精神，數度提出相關證據，證明萊劑對人體細胞有害卻反遭蔡政府「查水表」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲醫師蘇偉碩坦承引用錯誤數據，衛福部今（ 20 ）日對此發布新聞稿回應。（圖／NOWnews攝影中心）
醫師蘇偉碩因發表「萊劑比搖頭丸毒 250 倍」訊息，遭衛福部告發違反食安法，不過蘇偉碩事後改口，表示是引述錯誤的論文數據。對此，衛福部今（ 20 ）日指出，若蘇偉碩願意公開承認散播於網路上的訊息錯誤，並修正相關圖文與影片內容，衛福部也願意視情形，向警方補充說明蘇醫師已澄清之內容，以供本案檢警辦案時之參考。
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衛福部表示，已看到蘇偉碩承認引用錯誤數據，對於其先前在媒體散布「萊劑比搖頭丸毒 250 倍」的錯誤訊息，蘇偉碩昨日已說明引用錯誤，「萊劑比搖頭丸毒 250 倍」是錯誤資訊。若蘇偉碩願意公開承認散播於網路上的訊息錯誤，並修正相關圖文與影片內容，衛福部也願意視情形，向警方補充說明蘇偉碩已澄清之內容，以供本案檢警辦案時之參考。
衛福部強調，作為食品安全之主管機關，針對可能引發民眾恐慌之食品安全謠言，本於職責必須加以釐清。食品藥物管理署已分別於 109 年 10 月 22 日及 11 月 17 日發布新聞稿「萊劑比搖頭丸毒 250 倍、光呼吸就會吸到萊劑－危言聳聽！」以及「勿散布萊劑對動物傷害大，像人吸毒一樣、會影響大腦，恐誘發遺傳性精神病的不實言論，以免觸法！」。
衛福部說，對於萊克多巴胺的錯誤訊息，以及食品安全的誇張不實言論，請民眾不要再隨意散播、轉傳，以免觸法。也再次呼籲民眾基於科學，理性看待，毋須恐慌。
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