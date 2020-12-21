狂轟明倫社宅　許淑華：柯文哲「不知民間疾苦」

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許淑華分析，柯市府團隊租金計算方式：其中，吵最兇是自償率，因為自償率很高所以導致租金很貴。那自償率是如何換算的呢？裡面除了興建成本外，還包含修繕費用（不是才剛蓋好，就要民眾負擔未來可能產生的修繕費用），這好像怪怪的。除此之外，還有兩項非常不合理的稅「地價稅、房屋稅」，也一併灌在自償率必須負擔的成本裡，都已經標榜為社會住宅，為何台北市政府在自償率裡頭加上這兩項稅？換句話說，就是房子壞了房客要出錢修繕，要繳給政府的稅，也要房客一起幫忙繳........你有遇過這種房東嗎？
明明在民法中規定，房東應負擔租賃物的一切稅捐， 另「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」中，規定房屋稅及地價稅由房東負擔，這都是法條中清清楚楚寫上的。 所以，房東不得在契約內將其應負擔的房屋稅、地價稅約定由房客支付。難道柯市長不懂嗎？
試問柯市府收這兩項稅的目的是什麼？翻開過去數據從107年到108年地價稅276.43億降幅為272.65億，房屋稅從144.32億攀升至147.95億，雖然地價稅明顯稍降，但其實變動不大，市庫收入應該沒有太大問題。不過，明倫社會公宅卻在自償率中納入這兩個稅，今天到底是在跟市府租房子還是跟建商？
許淑華痛批，柯市長說的台北市社會住宅三個戰略目標為「混居、共榮、穩定房價」，聽得諷刺以外，自償率放入這兩個稅，根本就是資本主義思想，哪來符合社會住宅定義！未來在信義區的廣慈公宅將在2021完工，難道柯市府還要再用這種方式定義計算嗎？要不要搞清楚狀況什麼是「社會公宅」？
為了讓柯文哲知道他「不知民間疾苦」，我找了幾位在外租屋的民眾聊聊，其中一位北漂青年陳先生也是住在社會住宅。陳先生說聽到自償率包含房屋稅、地價稅，非常不合理，這兩項稅要由承租人負擔，簡直是違背了「社會住宅」定義，社會住宅顧名思義就是要幫助有需要的人，在經濟、生活居住上減輕壓力，沒想到市政府這次在明倫社會住宅這樣做，坦白說柯文哲沒有真正了解人民，只懂得自己，無法體現站在人民角度思考。
許淑華說，這次明倫社區柯文哲認為「此案設計太豪華，回去我會檢討」。但問題在於該檢討的是，租金過高。以及為何承租人需要自行負擔房屋稅、地價稅？明明就是一個幫助年輕人的社會福利政策，柯文哲卻搞得像功利心態！台北市政府有穩定稅收收入，花這麼多時間在研究如何提高自償率的同時，不如好好去跟遠雄談大巨蛋有利的權利金或回饋機制，讓市庫收入能因此增加，何必在此跟年輕人錙銖必較呢?
新聞來源為Newtalk 新頭殼