旭富粗估火災損失8億　生產線燒毀將耗時半年重建

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旭富今天晚間發布重大訊息指出，由於生產線進行化學溶劑處理，不慎引發火災。員工隨即通報消防隊處置，但因風勢強烈，導致火勢難以控制。這起火災造成2位員工受傷，1位目前傷勢嚴重在加護病房醫治，另1位應無大礙。
旭富指出，公司帳務財產損失粗估8億元，由於有投保保險，預估應可全額理賠。然而，大部份生產線燒毀，估計重建期間至少需6個月。另外，波及隔鄰其他廠商，這部分損失目前無法評估，但估計保險理賠受波及隔鄰廠商約3000萬元。
旭富主管說明，旭富目前只有這個廠房，現在只能取消訂單，具體訂單金額尚待估算，估計至少半年無法供貨，會再跟客戶溝通。另外，要等火場解除管制後，才能分析事故發生原因，並擬訂具體改善措施。
旭富主要業務包含原料藥、原料藥中間體、特殊及精密化學品加工等，也是「製藥國家隊」一員。總統蔡英文日前更曾赴旭富桃園廠參訪，感謝旭富捐贈1公噸奎寧原料藥給指揮中心協助防疫工作，並承諾未來每批次生產均會保留至少3公噸原料藥，以備足國內用藥的需求。
觀察旭富財報，今年前3季營收21.91億元，稅後純益6.38億元，每股純益（EPS）達8.04元，今年前3季就賺贏去年全年。由於旭富今年主力產品出口表現強勁，法人原本估計今年EPS可望超過10元，賺一個股本。
旭富股價18日收在124元，今天這場大火將衝擊近期營運與產能。
旭富製藥成立於1987年，專注於人用藥品原料藥及中間體的研發、生產及銷售，公司原為瑞士藥廠旭富（Siegfried）台灣子公司，三商行集團於2001年取得80%持股，2004年1月正式掛牌上市。（編輯：楊凱翔）1091220