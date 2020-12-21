財產All in台積電！工程師「抱15張壓力大」想賣　網戰翻

有著台灣「護國神山」之稱的台積電（2330），今年股價一路飆高，近日站穩500元關卡，讓不少握有股票的股民大賺一波，甚至已有7家外資喊出600元以上的目標價，不過近日卻也有一名新竹工程師很擔心，因為他將所有資產「All in」台積電，目前手中握有15張，但壓力也很大，不知是否該留還是賣，貼文一出，網友全戰翻。

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該名男網友在社群平台《Dcard》發文，表示「我台積電抱了15張，平均買在283元，這是我的全部身家了」，雖然他也知道股票「All in」是江湖大忌，但「大盤落底反彈我也不知道該買誰，只知道大盤會漲，就全壓在台積電身上」。他也表示自己今年31歲，是位工程師，目前沒房但有車，不過車子還不是雙B，只是Altis，而存款只剩20萬元加上這15張台積電的股票，並在文末直呼「是有點少，就因為這樣壓力更大，都不知道要留、要賣，還是先賣一半就好」。

▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「台積電還能放嗎」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

但也有網友表示，「31歲這樣存款算多了吧，15張你也賺夠了，今年資產直接翻倍，怕就賣，貪婪就放」、「賣吧，不要賭太大」、「賣，不要想，不要貪」、「生活有困難的話，先賣一些吧！還是要以生活為主」、「要有停利的觀念啊，帳面上的數字都不是真錢」、「有壓力就先賣8張，本金先拿回來」、「基本上520-530（元）應該是這波的頂」。



▲一名男網友不知該不該把手上握有的15張台積電股票賣出。（圖／NOWnews資料照） 原PO綜合網友們的留言，加上同事們給的意見後，回文表示「大家都叫我別賣，台積電有利空也有利多，利多是intel（英特爾）的大單應該是台積電吃下來，利空是蘋果的訂單減少，但先進製程台積電一家全拿，連40奈米的力晶都產能滿載了」。而他也表示自己31歲能存到400多萬，是因為自己東華學士、交大碩士，25歲進入科技業，第二年年薪就破百了，但平常花費不高，也不買名牌，較大花費則是「買儲蓄險跟其他保險，一個月保費要繳1萬多」，至於原PO爸媽都是退休公務員，有終生俸，不會跟他拿孝親費。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）