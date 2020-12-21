NOW早報／元元短洋裝「超兇側漏」　網友嗨：我要拆禮物

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照片中，元元微捲長髮灑落肩膀、化上薄妝，身穿一件有金色亮片點綴的無袖短洋裝，只見她側身望向遠處，小嘴略張，空靈中揉合呆萌，十分惹人憐，視線再往下，圓弧又飽滿的胸線完美乍洩，配上忽隱忽現的蜜大腿，性感有餘。
今日天氣／東北季風影響！東北部需留意局部大雨 全臺整天濕涼
昨（20）日東北季風影響加上南方雲系北移，基隆北海岸、大臺北地區、宜蘭、花蓮有降雨現象，並有局部大雨，其他地區雲量偏多。今（21）日東北季風持續影響，南方也持續有水氣北抬，且水氣比今天更多一些，各地皆有降雨機率，提醒大家外出活動攜帶雨具備用，其中在基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區降雨時間較長，並有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意；溫度方面，中部以北及東北部地區低溫14至16度間，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫會更低一些，南部及花東低溫約18度上下，提醒大家做好保暖工作，今天白天全臺各地高溫約在20度附近或以下，整天濕涼
由於北臺灣過去一段時間連日降雨，土壤含水量偏高，北臺灣山區容易有坍方及落石，前往上述區域務必注意安全，此外，東北風偏強，臺南以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有9至10級強陣風，其他沿海地區亦有較強陣風，海面風浪大；另外在基隆北海岸、東半部、西南部、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請注意安全。
陸航母山東號經台灣海峽 國防部：全程掌握
國防部昨（20）日證實，中國大陸海軍的「山東號」航空母艦，以及所屬的4艘護衛艦，17日由遼寧大連港出航，今日航經台灣海峽，持續向南行駛。
國防部指出，山東號及其護衛艦行經台灣海峽期間，國軍除運用聯合情監偵系統全程掌握、監控外，並派遣海軍各型艦船6艘、空軍各型機8架次，擔任警戒、監控任務，依規定適切應處。國防部強調，國軍在國人支持下，有信心、有能力守護家園，確保國家安全與維護區域和平穩定。
P聯盟／新職籃開幕週2戰票房開出 9570人湧進球場看球
P.League+本周在彰化體育館進行聯盟史上前兩場賽事，主場的福爾摩沙台新夢想家票房開出紅盤，昨天對富邦勇士的開幕戰有5881人進場，今天對桃園領航猿則是有3689人，兩天合計9570人！
台灣新職籃具有歷史意義的首周例行賽事，在主場作戰的夢想家雖然吞下2連敗，但是球迷卻依舊義無反顧的進場加油，聯盟執行長陳建州認為這就是回應外界質疑最好的方式。
聖誕節不要禮物！國小生寫「20字」微薄願望 大人們鼻酸
聖誕節在國外是個家庭團聚、全家和樂的溫馨節慶，不過隨著時代進步，「禮物」反而漸漸取代了關心身邊人的心意，拿到的禮物價值反而變成了關注焦點。不過近日就有一名國小生就在聖誕節的許願看板上寫下短短20字的願望，網友們一看完全都鼻酸留言「祝你願望成真！」。
一名網友在臉書社團《爆廢公社二館》貼出聖誕節願望看板的照片，同時撰文表示「看到這個小朋友的聖誕願望，心裡有點酸酸的」，從照片中可以發現，這些聖誕心願的是中高年級的小學生們寫下的心底願望，這個孩子寫的不是想要任何禮物或金錢，只用短短20字寫下「我希望我的家可以安靜，爸爸媽媽不要常常吵架」。
是真愛無誤？娶回163公斤富家千金 男爽拿「1.4億嫁妝」
真愛無誤！近日在網路上瘋傳，中國浙江慈溪的一場農村婚禮，新郎是一名年輕帥氣的男子，他迎娶了體重325斤（約163公斤）的「重量級」富家千金，而女方則是端出高達3250萬人民幣（約新台幣1億4238萬元）的嫁妝，讓不少網友紛紛直呼「這真的是真愛」。
不過根據陸媒《瀟湘晨報》報導，女方親友事後駁斥，表示新娘的體重並沒有像網傳那麼重，只有200多斤（約100多公斤），而家裡也只有3間房，並非什麼大富豪，嫁妝總共約20萬人民幣（約新台幣88萬元），在當地算是基本條件，而該對新人則是透過相親介紹所認識。（編輯：王柏文）