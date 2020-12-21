她嫁人12年！被大姑「暖心一抱」　人妻喊：更愛老公姊姊

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她嫁人12年！被大姑「暖心一抱」　人妻喊：更愛老公姊姊

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-21 00:10:00

夫妻
▲一名人妻發文「抱怨」自己老公的姊姊對她太好，讓他忍不住直呼「自己愛她快比愛老公還要多了！」。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
情侶相處久了會決定踏入婚姻，不過就算想共組家庭，也會擔心無法和對方的原生家庭和諧相處，衍生婆媳問題或因為公婆、岳父岳母而產生嫌隙。不過近日就有一名人妻在臉書社團《爆怨公社》表示，自己跟身邊親友解釋和公婆、大姑同住時總會被投以「關愛目光」，但她們之間的關係最後卻反被網友們狂讚「很少見了」、「真幸福！」。
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這位女網友提到自己跟老公2008年結婚時，身邊親友得知她要到男方家裡和公婆、大姑同住時，總是欲言又止的看著她，讓她當時懷疑「我看不懂她想表達什麼」，直到漸漸聽聞許多婆媳、姑嫂之間的紛爭情節，這才得知對方是擔心她婚後搬進夫家會遭人欺負，成為「苦媳婦」。
▲知名律師呂秋遠在臉書直指，「面對婆媳議題，第一個關鍵點是先生，這已經是不爭的事實」，同時更呼籲各位媳婦們「為自己活，別為別人死。」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲婆媳、姑嫂爭議頻傳，不少新婚夫妻都會擔心自己和對方家庭相處不融洽。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
不過對此她則表示，只能說自己很幸運，「我大姑人超好的」，不僅三個小孩都成長過程中姑姑都會參與，教導作業、畢業典禮、連假旅遊全都不曾缺席，這就讓原PO直呼「比我這個媽媽還稱職」。

不僅如此，她也回憶起某次半夜和老公吵架，打算「行李款款」借住朋友家，沒想到因為吵醒了大姑，對方就進到他們夫妻倆的房間內抱著原PO說「他在發神經妳不要理他，大半夜的女生不要出門很危險，妳乖乖睡覺我們不要理他」，這也讓原PO忍不住「抱怨」表示「我要抱怨她真的真的太好了、抱怨自己愛她快比愛老公還要多了！」。
許多網友看完如此幸福的困擾後也不禁笑著回應，「根本就是多了一個姐姐！」、「好幸福哦，嫁到好人家了」、「這種大姑已經絕版了，好好珍惜」、「人是互相的，大姑如此對待，肯定樓主人也是不錯的」、「我也很幸運，我大姑不但人很好，就連我老公那些表堂姐妹也都很好相處」、「能夠同在屋簷下就該互相照顧！」。（編輯：楊智傑）
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