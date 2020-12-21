英單日確診再破紀錄！變種病毒傳染力強　多國怕爆祭禁令

我是廣告 請繼續往下閱讀
英國首相強生(Boris Johnson)在已過週末的記者會也聲稱，變異後的新冠病毒株似乎更容易傳播，最高可達70％。許多鄰近的歐洲國家因此對英國施加新限制。愛爾蘭、德國、法國、義大利、荷蘭、奧地利和比利時都停止了往返英國的航班，與英國有密切貨運往來的法國也宣布，從當地時間週日午夜起，暫停與英國的所有運輸活動48小時。
目前英國多佛（Dover）碼頭已關閉，所有從英國出發的運輸工具都將停駛，直到另行通知；而為了響應法國的禁令，英法海底隧道也將暫停往返英國福克斯通碼頭的列車。不少人趕在封鎖令生效前離開倫敦，工黨領袖凱爾·史塔默（Keir Starmer）指責強生未能及時採取行動是「重大過失」，倫敦市長薩迪克汗（Sadiq Khan）也批評政府的新禁令具有毀滅性，並導致倫敦火車站出現混亂場面，恐加速病毒傳播。
世界衛生組織專家瑪莉范克霍夫(Maria Van Kerkhove)週日證實，變種的新冠病毒9月起源於英格蘭東南部，並已在丹麥，荷蘭和澳洲發現相關病例，義大利稍早也證實出現變異病毒的確診個案。確切的傳染力和影響仍在研究中，世衛已呼籲歐洲成員國強化防疫措施，歐盟也將召開危機應對會議，協調一致措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。