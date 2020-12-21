英單日確診再破紀錄！變種病毒傳染力強　多國怕爆祭禁令

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

英單日確診再破紀錄！變種病毒傳染力強　多國怕爆祭禁令

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-12-21 06:31:11

▲由於變種新冠病毒在英國境內傳播，並已在其他國家出現有關病例，歐洲許多國家已陸續祭出針對英國的禁令。圖為近日倫敦街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於變種新冠病毒在英國境內傳播，並已在其他國家出現有關病例，歐洲許多國家已陸續祭出針對英國的禁令。圖為近日倫敦街頭。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情肆虐全球，雪上加霜的是，英國近日又發現疑似傳染力更強的新冠變異病毒株，讓已疲於奔命的歐洲國家紛紛嚇傻，繼荷蘭之後，比利時、義大利、德國都已陸續禁止載有英國旅客的民航機入境，法國也宣布將暫停所有往返英國的交通工具入境48小時。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《BBC》《CNN》等外媒報導，英國衛生部長馬特·漢考克（Matt Hancock）當地時間週日表示，變異的新冠病毒疫情已有失控趨勢，迫使英國政府在倫敦和英格蘭東南部實施4級封鎖，並在整個耶誕假期間加強全國限制。當天英國更打破了新冠肺炎的單日確診記錄，暴增35928例。
英國首相強生(Boris Johnson)在已過週末的記者會也聲稱，變異後的新冠病毒株似乎更容易傳播，最高可達70％。許多鄰近的歐洲國家因此對英國施加新限制。愛爾蘭、德國、法國、義大利、荷蘭、奧地利和比利時都停止了往返英國的航班，與英國有密切貨運往來的法國也宣布，從當地時間週日午夜起，暫停與英國的所有運輸活動48小時。

目前英國多佛（Dover）碼頭已關閉，所有從英國出發的運輸工具都將停駛，直到另行通知；而為了響應法國的禁令，英法海底隧道也將暫停往返英國福克斯通碼頭的列車。不少人趕在封鎖令生效前離開倫敦，工黨領袖凱爾·史塔默（Keir Starmer）指責強生未能及時採取行動是「重大過失」，倫敦市長薩迪克汗（Sadiq Khan）也批評政府的新禁令具有毀滅性，並導致倫敦火車站出現混亂場面，恐加速病毒傳播。

世界衛生組織專家瑪莉范克霍夫(Maria Van Kerkhove)週日證實，變種的新冠病毒9月起源於英格蘭東南部，並已在丹麥，荷蘭和澳洲發現相關病例，義大利稍早也證實出現變異病毒的確診個案。確切的傳染力和影響仍在研究中，世衛已呼籲歐洲成員國強化防疫措施，歐盟也將召開危機應對會議，協調一致措施。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

繼續作答
您心目中2020最好看台劇是哪一部？

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

繼續作答
爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀