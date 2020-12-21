被傳染了？美新冠患者機上猝死 替他急救者出現疑似症狀
被傳染了？美新冠患者機上猝死 替他急救者出現疑似症狀
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-21 07:31:19
美國聯合航空公司（United Airlines）一架14日由佛羅里達飛往洛杉磯的國內航班，發生男性乘客謊報新冠肺炎檢測結果後登機，結果於機上猝死的事件，相關機組人員已開始14天的自主隔離，美國疾病管制與預防中心(CDC)也正在追蹤其他乘客的感染風險。有外媒指出，曾在機上為死者急救的男子阿爾達帕（Tony Aldapa），事後也出現新冠肺炎的類似症狀，疑似受到感染。
綜合外媒報導，在機上死亡的男乘客一開始被懷疑是心臟病發，在班機緊急降落紐奧良後送院搶救，最終不治，事後才被發現其新冠病毒檢測結果為陽性。當時同班機的阿爾達帕，因為本身就是急救員，所以在得知有乘客身體不適後，便加入急救行列。雖然並未進行口對口人工呼吸，而是透過氧氣罩輸氧，但急救期間他身上也沾到了死者的血液和尿液等。阿爾達帕表示，死者的妻子事先並未主動透露丈夫有新冠肺炎症狀、已失去味覺近一週，只提到他們原本計畫飛抵洛杉磯後要接受檢測。
在為死者急救後，現在阿爾達帕也出現咳嗽、頭痛及全身痠痛等疑似症狀，正在等待檢驗結果。不過阿爾達帕也強調，自己對於為死者急救並不感到後悔，「我有足夠的知識、訓練和經驗可以提供幫助，所以我無法袖手旁觀，眼看別人就這樣死去。」
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