點巧克力吐司秒心碎！她咬下驚：被汙染　眾一看卻讚好吃

許多人都對巧克力愛不釋手，早餐店的巧克力吐司更是熱門餐點之一，就算點了其他鹹味吐司，不少人仍會加點巧克力吐司或厚片來當作飯後甜點。而近日就有網友透露，自己日前點了一份巧克力吐司，怎料回家才咬一口就心碎了...不過，不少網友見狀卻大讚「超好吃」。

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原PO在《Dcard》心情板貼出美味早餐照，並直呼「被污染的巧克力吐司...」她表示，自己身為一個熱愛巧克力的人，早餐去點了一個巧克力吐司，結果拿到的是「一半奶油，一半巧克力」，讓她覺得心好痛...

▲女網友點了一份巧克力吐司，但咬一口發現竟是「一半奶油，一半巧克力」，讓她覺得心痛。（圖／翻攝自Dcard）

畫面曝光，不少網友紛紛留言「這樣很好吃欸」、「好讚！」「這超好吃」、「最愛鹹甜鹹甜...」、「南部很多都這樣，超推！」、「以前打工過的早餐店也是這樣，果醬類吐司另一半都塗奶油，是因為太多客人反應兩面都果醬太甜了，改這樣剛剛好，但也有客人都在說我們是偷工減料...」、「草莓奶油也很讚喔！」

不過，也有人與原PO看法一致，認為「這是什麼異教徒早餐店」、「哪來的邪教」、「個人覺得只能鹹鹹配不能甜鹹配」、「純巧克力才是王道」、「我也不行，只接受全部巧克力」、「雖然喜歡奶油，但真的不能接受和其他醬混合，之前點草莓醬吐司也被加上奶油過，混起來味道很不ok...」（編輯：許苡晴）