挺電訊商移除華為、中興設備！美國會料將撥534億支持
挺電訊商移除華為、中興設備！美國會料將撥534億支持
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-21 09:16:22
美國大選雖已大致落幕，但美中之間的角力仍在持續。針對已遭美方列入違反國安黑名單的華為、中興等中企，有外媒引述消息來源稱，美國國會議員將支持撥款19億美元（折合新台幣約534億），協助電訊商移除華為及中興的電訊設備。
根據《路透社》報導，美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）已在6月宣布，正式將華為及中興列入威脅國家安全名單，禁止獲得政府83億美元補助以改善電訊系統的美國企業，購買華為與中興的設備；FCC並於12月初進一步要求相關電訊企業，更換原有已安裝的華為與中興設備。消息人士表示，官方為此同意撥款19億美元，協助前述美企完成更換，而國會議員預計也將通過有關的撥款法案。報導並指出，該法案也提出將資助低收入及受疫情影響的家庭，繼續獲得寛頻服務或網路裝置，符合資格的家庭，每月能得到50美元的補助。另外也會撥款2.85億美元，用於連接少數族群所在的社區。