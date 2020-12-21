轟衛福部是渣男！更正數據後對蘇偉碩撤告？陳時中鬆口了
轟衛福部是渣男！更正數據後對蘇偉碩撤告？陳時中鬆口了
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-21 09:41:26｜update2020-12-21 09:41:36
高雄榮總前主治醫師蘇偉碩，因爲多次公開場合中發表反萊豬言論，遭衛福部依照違反《食品安全管理法》告發，政府單位大動作提告，被認為是「查水表」惹議，食藥署在昨（20）日晚間發布新聞稿表示，已看到蘇偉碩承認引用錯誤數據，但暫時不考慮撤告。
針對日前蘇偉碩公開聲稱萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍，蘇在事後更正為萊克多巴胺比搖頭丸毒0.25倍，衛福部部長陳時中，今（21）天上午赴立法院備詢時，會前訪問也提到，對蘇的提告裡面最主要是希望以正視聽，錯誤的訊息不要廣泛的傳播，如果能達到這樣的效果，我們當然就不排除不要提告。現場媒體追問，「衛福部要蘇偉碩公開認錯，是認什麼錯？萊劑是搖頭丸250倍，還是萊劑有毒是錯的？」，但陳時中卻改口，並不是說要認錯，是提正視聽，把錯誤訊息更正，能夠比較清楚跟社會大眾講，事情就會解決了。另外針對國民黨點名，有些立委是萊豬立委，有媒體追問陳時中，會不會擔心被點名是萊豬部長？陳也強勢回應，他提到：「討論這樣的社會議題，應該避免污名化，污名化並不能解決問題」。