染疫機師成防疫破口？陳時中：趴趴走行程還不清楚
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-21 09:54:26｜update2020-12-21 09:54:47
中央流行疫情指揮中心，18日公布一名美國境外移入病例，是在國籍航空任職的台籍女機師（案760），為了追溯感染源，指揮中心擴大採檢，揪出另兩位確診機師，其中更有一名紐西蘭機師，在檢疫期滿後有外出活動，引發防疫破口的擔憂。
針對紐西蘭機師的相關活動史，陳時中透露，現在還在做疫調當中，針對趴趴走那部分還不清楚，其他部分有掌握。另外，有媒體追問是否考慮機師居家檢疫時間拉長？陳時中也回應，這部分還在檢討，居家檢疫出來後，自主健康管理看起來執行的不徹底，我們會檢討、加嚴。陳時中也提到，針對紐西蘭機師自主健康管理期間，如果有密閉空間沒有戴口罩，違反規定等，可能會根據相關規定開罰。至於首先確診的案760染疫女機師，是否判定為本土個案？陳時中表示，目前還在研判中，
另外，國際疫情方面，英國最近傳出有變種病毒，部分國家甚至下達禁航令，對此台灣是否考慮跟進，陳時中回應，台灣目前沒有這樣的計畫，因為在進來（入境）以後，有PCR陰性證明外，還要居家檢疫，陳時中強調，如果他有這樣一個會延長的時間，就算病毒傳播很快，但已經隔離起來。
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