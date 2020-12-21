富邦金澄清公開收購傳言　日盛金早盤爆量亮燈漲停鎖住

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富邦金也說整併日盛金有三個考量，第一是強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益。二是富邦人壽及富邦產險已是國內市場領導地位，如能完成整併，將可強化證券、銀行業務之收益，提升銀行及證券業務之經濟規模及經營績效，強化公司整體競爭力。三是台灣金融業長期以來面臨家數過多、資產規模小、國際競爭力不足的困境，整併案若完成是響應政府金金併政策，提升產業競爭力。
而今日富邦金以46.35元開出，早盤最高來到46.45元，9點半過後急殺到盤下約45.25元的位置。至於日盛金對於公開收購一事僅表達「一切依法辦理」，今日亮燈漲停鎖住，來到12元，早盤爆量90幾萬人排隊搶著買。
但有立委質疑「富邦金控宣布公開收購日盛金控案，與中國明天系集團肖建華有關，並有助肖建華脫產之疑慮」為此，金管會20日回應，日前已約談擁有日盛金最多席董事的建群投資負責人陳銘達，要求他補件證明為港資，另外也會持續了解是否為中資。
富邦金控則嚴正表示，此為不實之臆測，並鄭重發出聲明。富邦金指出，公開收購日盛金控，事前並未與日盛金控大股東日本新生銀行、港商建群投資有任何接觸。本案採取公開收購方式，對於日盛金控無論大、小股東之所有股東均提供公平且一致的條件，過程也將一律公開透明。
部分媒體報導本案時，指涉公司與中國明天系集團之關係，本公司重申，富邦金控規劃此公開收購案與明天系集團無任何關係。有關「本案可能幫特定集團脫產」的不實臆測，倘若公司要幫特定集團脫產，應可直接購買其海外控股公司股權，實無需開大門走大路，對所有股東公開收購。
另，富邦金控子公司富邦人壽投資之哈爾濱銀行，最大股東為哈爾濱市政府，主要經營團隊是由哈爾濱市政府指派；富邦金控投資之廈門銀行，最大股東是廈門市政府，主要經營團隊也由廈門市政府指派。上述投資案過往投資緣由，皆與明天系集團無關。
此外，本案公開收購之溢價符合台灣過去幾年所有公開收購之市場行情，也與亞太區金融同業併購取得控制溢價相當，且本案由安永會計事務所出具價格合理性意見書，公司出價對日盛金控公司股東及本公司而言均屬合理範圍。