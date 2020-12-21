名家論壇》阿術克斯／活在媒體效果下的盧秀燕

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會有這種行徑，都是源於政治人物自以為能利用媒體帶風向，影響社會輿論，達成想要設定的自我形象。其實往往事與願違，因為當政治人物只想著怎麼媒體曝光的時候，其實也喪失了做正確決定的思考能力，而沒有思考能力的政治人物，有可能得到人民支持嗎?就算騙得了一時，也騙不了下一次。
為什麼說盧秀燕反萊豬的方式就屬於這種不負責任表現。
首先，盧秀燕為了展現她的反萊豬激進路線，她宣稱自己過去在國民黨政府開放美牛進口政策上一直都持反對意見，想要凸顯她是堅持理想的人，而且不惜對抗當局。但是，她沒兩天就被打臉了，因為依據立法院公報會議記錄，當時《食品衛生法》修正時，對於含有萊克多巴胺的美牛進口，及標示產地而非萊劑容許量等議題，盧秀燕當年都是投下贊成票。
為什麼盧秀燕會出現這種離譜的事情，因為她只想著眼前的媒體效果，而且這種壞習慣是從她宣稱反美牛的時候就開始了。
當時盧是真心簽署反美牛公投嗎？以她的性格，她當然是為了媒體效果，因為她心裡很清楚，反正只是作作樣子，她的簽署不會影響大局，到最後再支持就好，所以她寧願傷害自己的同志，成就自己的媒體效果。只是她萬萬沒有想到，多年前的作秀並沒有幫助到她，反而被自己的表裡不一重重打臉。
再來，盧秀燕當面向來訪的AIT處長酈英傑表態反萊豬，這是她的主張表達，沒有對錯，但是關鍵點在於雙方原本說好是不公開的拜會，但是盧秀燕卻找來媒體拍攝，弄一場「盧市長對抗美國政府」的大秀，使AIT相當錯愕，希望依照原先安排，請媒體離席，但是又被部分媒體曲解為「為了美豬驅趕媒體」，導致雙方信任破裂，AIT直接取消會後午宴。
外界質疑這樣是不是有損國民黨和美國之間的信任，還是台美關係，其實這些根本都不在盧秀燕的思考範圍，她念茲在茲的都是怎麼媒體曝光，怎麼達成媒體效果，她忘記了政治的本質是要為人民做實事，不是做秀。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
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