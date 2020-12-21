半導體需求旺！日月光中壢廠調薪3到5%　加發員工年終1萬

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日月光指出，這已是高雄廠連續7年加碼基層員工年終每人一萬元，並連續四年調薪，平均幅度3%到5%，希望透過公司的穩健成長與同仁共享營運成果，並提供更佳的薪酬福利，提振員工信心。
而日月光今（21）日再度宣布，中壢廠對每位基層員工加碼發放1萬元年終，且明年元月起將續依同仁績效表現全面調薪，調薪幅度同樣是3%到5%。日月光表示，公司營運維持穩健成長，今年面對疫情考驗不裁員、不減薪，中壢廠同樣連7年加碼基層員工年終每人1萬元，並連4年調薪、平均幅度3%到5%。
而為避免秋冬新冠肺炎疫情再起，日月光中壢廠今年尾牙及家庭日停辦，改採每位員工發放2500元現金，高雄廠則是1000元，並雙雙與當地生活百貨、運動休閒、旅遊景點等業者合作，員工可以使用其他專屬優惠。
其實不只日月光，台積電日前也宣布，從明年1月1日起，進行薪酬結構調整，部分變動薪酬轉為固定薪酬，如已揭露的2019年資料，台積電本薪的調薪幅度，約在3%至5%之間。
至於台積電分紅部分，有一半會在每年股東常會決議通過後發放，另一半則分散在每一季發放，並依公司獲利、個人績效等因素而異。而力積電董座黃崇仁日前也說，為了留才與攬才，農曆年後將跟進台積電針對基層員工進行大幅結構調薪。