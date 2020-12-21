莫德納疫苗 美CDC建議前線工作者與75歲以上先打
莫德納疫苗 美CDC建議前線工作者與75歲以上先打
中央社
calendar_today2020-12-21 10:43:49
（中央社華盛頓20日綜合外電報導）第2支取得當局核准的生技大廠莫德納公司（Moderna Inc.）疫苗開始在美配送，一個顧問小組今天建議，下一波讓前線必要工作者與75歲以上長者優先接種。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on ImmunizationPractices）今天以13票對1票通過，建議以3000萬名前線必要工作者為疫苗下一波優先施打對象。這些前線必要工作者包括急救人員、教師，以及食品與農業、製造業、美國郵政管理局（U.S. Postal Service）、公共運輸、雜貨店員工。整體而言，此舉會讓5100萬人有資格在下一輪接種。目前不清楚下一輪會在何時開始施打。
諮詢委員會還建議，必要工作者和75歲以上人口接種完之後，應該接著讓媒體、金融、能源、資訊科技與通訊業工作人員、65至74歲人口、16至64歲有高風險疾病者，合計共約2億人施打。
各州政府將採行諮詢委員會的建議方針，來決定怎麼在供應稀少之際分配疫苗。
接種疫苗是安全重啟大半部經濟、讓擁擠的肉品加工廠與工廠等降低感染風險的關鍵；但疫情期間誰才算是必要工作者，各界莫衷一是。許多公司與業界團體在諮詢委員會表決之前不斷遊說，希望他們在美國的員工能緊接著醫護與長照機構住民之後施打疫苗。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1091221