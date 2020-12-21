旭富藥廠大火影響供藥 陳時中：遺憾但不影響防疫
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-21 10:35:43｜update2020-12-21 10:35:49
桃園蘆竹區的知名旭富藥廠發生火警，濃煙直竄天際，數公里外都能看見，火勢竄燒得很快，六間廠房全毀，粗估生產線恢復至少要半年時間，損失恐怕至少高達8億元，也讓旭富今（21）日的股價大受影響。
針對旭富大火，立委蘇巧慧在立法院質詢時追問，國內藥廠大火，針對台灣防疫能力有沒有影響？對此衛福部長陳時中表示：「沒有影響！」，他提到，對旭富發生大火我們很遺憾，疫情期間氯奎寧正紅的時候，旭富有保留相當數量的原料，作為防疫之用，陳進一步解釋，因為後來氯奎寧不列在醫療指引裡面，所以需求變得比較少，現在他們主要做外銷，對於旭富發生大火，陳時中強調，很遺憾、很感謝他對社會的貢獻。食藥署也表示，旭富藥廠生產的藥品以外銷居多，且國內藥廠使用的原料藥來源很多元，應該不致於影響國內藥品供應。除了新冠肺炎防疫不影響外，食藥署也會針對是否造成其他疾病缺藥問題，來做進一步調查。
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