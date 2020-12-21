跨年最後卡位！高空景觀餐廳超近距離看101煙火

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CÉ LA VI TAIPEI當天不僅有主廚特製的美食小點，更搭配整晚DJ秀，讓你狂歡一整夜，今年室內及戶外包廂皆贈送餐點與特定飲料，主廚設計推出9道亞洲創意特色餐點，晚上6點半就能入場，與親友悠閒共享跨年時刻。
而主打和台北101僅距離100公使，能超近距離觀賞煙火的和牛燒肉懷石 -「和牛47」，於24日至31日推出「冬璨套餐」，以浪漫冬季為題，將冰霧、雪景、聖誕樹冬天獨有的景色融入到和牛Fine Dining中，品嚐魚子醬、生牛肉、和牛燒肉等9道頂級佳餚，價格美人5800元另加10%服務費。
而位於微風松高TEXAS ROADHOUSE、TGI FRIDAYS、微風南山Trine&Zen、UMAMI金色三麥等餐廳也在31當晚延長營業時間並推出跨年歡聚套餐，用餐結束後即可至戶外享受與朋友一起倒數的幸福時光。
微風南山也特別首次舉辦聖誕跨年市集，在19至20日、25至27日以及31日當天，將帶來許多溫暖人心的美食及眾多聖誕商品與大家一起度過聖誕佳節並一起倒數迎向2021年，另有由台北最潮炸雞店「週末炸雞俱樂部」與日本啤酒品牌Asahi聯手打造炸雞露營巴士酒吧，推出全新三種的炸雞甜甜圈口味搭配甘爽的辛口啤酒，炸雞配啤酒絕對是慶祝最熱銷的美食組合。
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