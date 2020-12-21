數位身分證收集瀏覽歷史？徐國勇：使用足跡不會回內政部

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國民黨立委陳玉珍質疑數位身分證對台灣民主自由體制帶來立即、重大的威脅，且推動也欠缺憲法基礎，她問「資料數位化會增加人民被監控的風險，請問如何解決？」徐國勇則說「數位身分證是數十年來，從馬政府就規畫的行政院重大政策。」陳玉珍追問「我們也支持，但風險呢？」徐國勇強調「我們絕對不會去監控、去留下民眾的使用足跡，內政部不會有這些資料。」
陳玉珍指出，今年因為新冠肺炎疫情，需要有出國旅遊史、接觸感染史的民眾居家檢疫，政府以公共利益之名向電信公司索取民眾手機信號資料，藉以了解民眾移動狀況、是否有確實隔離，她問「數位身分證會不會蒐集民眾移動狀況、甚至上網搜尋了什麼東西？外國政府都會立法禁止，或讓民眾知道哪些資訊會被收集。」徐國勇表示，這部分已經有個資法做保障，且會去識別化，國民怎麼使用，都不會留下紀錄。
在民進黨立委黃世杰質詢時，指出現在臉書、蘋果打輿論戰，都會先透過使用者常點擊、上的網站來分析每個人的愛好，做廣告的精準投放，他表示民眾擔心的就是資料被搜集，政府拿來做類似的用途。徐國勇則重申「我們內政部身分證發行很單純，跟自然人憑證結合，卡片比紙本更好用、更安全，資訊揭露更少」。