中信數位能力獨冠群雄 獲菁業獎6項殊榮
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-12-21 13:00:00
譽為金融界奧斯卡獎的菁業獎，於12月18日舉行頒獎典禮，中信銀行一舉囊括包括「最佳信託金融獎」特優、「最佳財富管理獎」優等、「最佳數位金融獎」優等、「最佳消費金融獎」優等、「最佳風險管理獎」優等以及「最佳綠色專案融資獎」優等6項大獎，創下參賽以來最優異表現。
中國信託銀行總經理陳佳文率領團隊出席領獎，致詞時特別感謝中國信託海內外同仁辛勞的付出，他強調，隨著人口老化與低利率環境來臨，自選自給自主管理退休金的方式已成趨勢，民眾累積足夠退休金度過美好的退休生活是未來的挑戰，更特別感謝教育部及私校退撫儲金監理會不斷地指導與鞭策，期許中國信託成為臺灣民眾退休金管理的最佳夥伴。主辦單位表示，中信銀行本屆表現優異，主要優勢為信託金融、財富管理、個人信貸、支付、洗錢防制，乃至於綠色金融，皆充分展現中國信託高度數位化、AI智能理財及營運模式創新等核心競爭力。中信銀行為臺灣第一家創建「私校退撫儲金自主投資平臺」的信託管理銀行，開辦十年來不斷優化平臺功能，便利且安全的設計讓超過5萬名教職員可隨時隨地於手機、平板等數位工具查詢退休金帳戶或變更投資組合，顛覆以往傳統金融服務模式。
此外，中信銀行善用創新科技改善傳統申貸流程，導入人機協作的智能理財服務，有效解決大量申貸案件及客戶多元理財需求。透過異業結盟，中信銀行成功建構Line Pay卡點數生態圈及「一站式支付體驗」，達到合縱連橫的效益。
另一方面，中信銀行呼應社會脈動需求，深耕綠色金融產業，針對多起再生能源專案融資，擔任統籌主辦行及財務顧問，協助臺灣專案融資及風電供應鏈發展邁向新的里程碑。此外，中信銀行積極呼應國際洗錢防制及法令遵循等監理規範，同時兼顧金流作業的便利與效率，創下臺灣業界多項首創。今年以來，中國信託已榮獲國內外224項大獎肯定，創下連續9年獲獎數破百之佳績。未來持續精進營運績效、公司治理、社會參與及綠色金融服務等作為，並聚焦金融科技發展，穩健朝向亞洲區域型銀行之目標邁進。