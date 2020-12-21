中信數位能力獨冠群雄　獲菁業獎6項殊榮

譽為金融界奧斯卡獎的菁業獎，於12月18日舉行頒獎典禮，中信銀行一舉囊括包括「最佳信託金融獎」特優、「最佳財富管理獎」優等、「最佳數位金融獎」優等、「最佳消費金融獎」優等、「最佳風險管理獎」優等以及「最佳綠色專案融資獎」優等6項大獎，創下參賽以來最優異表現。

我是廣告 請繼續往下閱讀

中國信託銀行總經理陳佳文率領團隊出席領獎，致詞時特別感謝中國信託海內外同仁辛勞的付出，他強調，隨著人口老化與低利率環境來臨，自選自給自主管理退休金的方式已成趨勢，民眾累積足夠退休金度過美好的退休生活是未來的挑戰，更特別感謝教育部及私校退撫儲金監理會不斷地指導與鞭策，期許中國信託成為臺灣民眾退休金管理的最佳夥伴。

▲第十屆菁業獎頒獎典禮，中信銀行一舉囊括包括6項大獎，中信銀行總經理陳佳文出席頒獎典禮。（圖／中信銀行提供）