封城釀逃難潮！大量乘客擠爆倫敦車站、機場　影片網瘋傳

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一名叫克勞格斯頓（Harriet Clugston）的女子週六上傳了她在聖潘克拉斯車站（St Pancras）看到的畫面，顯示乘客大排長龍，趕在封城前離開倫敦。影片被多家外媒轉載報導，不過疑似是因影片引起爭議，克勞格斯頓隨後改變其推特隱私設定，外界已無法任意在其帳號上觀看，但仍可透過部分推特用戶轉發點閱。
報導並指出，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）認為19日當晚擠在車站搶著要離開倫敦的民眾「非常不負責任」，而除了聖潘克拉斯車站，帕丁頓車站、國王十字站和尤斯頓車站等的網路車票也都被搶購一空。隸屬工黨的倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）則批評強生政府太晚宣布，政府的新禁令直接導致倫敦火車站出現的混亂場面。
不只如此，外媒也捕捉到封城前夕，倫敦街頭亦湧現不少人潮，似乎是想趁著禁令生效前完成耶誕假期的採購，種種現象都讓外界憂心是否將加速變種病毒的傳播。
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