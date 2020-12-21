封城釀逃難潮！大量乘客擠爆倫敦車站、機場　影片網瘋傳

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封城釀逃難潮！大量乘客擠爆倫敦車站、機場　影片網瘋傳

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-12-21 11:57:26

▲週六晚間聖潘克拉斯車站被擠爆的短片在推特上瘋傳。（圖／擷取自推特）
▲週六晚間聖潘克拉斯車站被擠爆的短片在推特上瘋傳。（圖／擷取自推特）
歐洲新冠肺炎疫情嚴重，英國近日更發現變異過的新冠病毒，甚至已散播至其他國家，英國政府宣布20日起將倫敦的警報升至第4級，非必要禁止進出。結果外媒就捕捉到封城前倫敦人瘋狂血拚，以及大量乘客湧入車站準備離開的畫面，相當諷刺。
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綜合《BBC》等外媒報導，英國首相強生(Boris Johnson)在已過週末宣布，將倫敦的疫情警報提升至封城的4級，連原本的「5天鬆綁耶誕計畫」也全面取消，代表從當地時間20日0時起，除了必要旅行外，將無法離開首都。社群媒體上流傳著一段據信是週末拍攝的短片，引起熱烈討論。
一名叫克勞格斯頓（Harriet Clugston）的女子週六上傳了她在聖潘克拉斯車站（St Pancras）看到的畫面，顯示乘客大排長龍，趕在封城前離開倫敦。影片被多家外媒轉載報導，不過疑似是因影片引起爭議，克勞格斯頓隨後改變其推特隱私設定，外界已無法任意在其帳號上觀看，但仍可透過部分推特用戶轉發點閱。

報導並指出，英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）認為19日當晚擠在車站搶著要離開倫敦的民眾「非常不負責任」，而除了聖潘克拉斯車站，帕丁頓車站、國王十字站和尤斯頓車站等的網路車票也都被搶購一空。隸屬工黨的倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）則批評強生政府太晚宣布，政府的新禁令直接導致倫敦火車站出現的混亂場面。

不只如此，外媒也捕捉到封城前夕，倫敦街頭亦湧現不少人潮，似乎是想趁著禁令生效前完成耶誕假期的採購，種種現象都讓外界憂心是否將加速變種病毒的傳播。

▲許多倫敦居民趁封城前走上街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲許多倫敦居民趁封城前走上街頭。（圖／美聯社／達志影像）
 
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