萊豬不要來！蘇偉碩楊儒門齊赴AIT陳情　美方回了閉門羹

我是廣告 請繼續往下閱讀
民間反瘦肉精毒豬聯盟今天舉著「台美友好、無萊盡歡」的大字報，在AIT大門外舉行記者會。醫師蘇偉碩表示，今天是來AIT友好邀請對方展開台美科學對話，訴求就是「沒有萊克多巴胺，台美的關係會更健康」，這不僅是台灣人的心聲，也是美國人的心聲，他強調這不是踢館，而是友善對話。
蘇偉碩說，萊豬問題應該建立在合理的科學證據上。他已經告訴中央官員，可惜蘇貞昌院長不接受，蘇擔心美國朋友會不高興，不敢告訴美國人。
蘇偉碩指出，曾有研究論文在2005年指出萊劑對人體細胞有毒；2012年，美國在台協會還為此與民間團體對話，但當時只說，不能證明萊劑安全，但人類比較像猴子，不像狗，因此影響有限。但是蘇偉碩強調台灣人不是猴子，之後又有研究以人體做實驗，證實萊劑對人體有毒，衛福部曾看過這篇論文，當時沒有意見，這表示默認，另外還有研究證實萊劑會影響果蠅壽命，他認為也可能影響人類壽命。
蘇偉碩說，台灣人的命是命，美國人的命也是命。美國人的平均壽命在2015到1017年都出現下降趨勢，讓美國人自己很吃驚，因為這是唯一先進國家平均壽命「不增反減」的個案。美國有很多人是因為心臟疾病過世，是否跟萊劑有關係？
蘇偉碩提到，今天是冬至，也希望今晚過後，萊豬的陰影也能如冬夜時數慢慢減少，台美雙方如果能進行科學對話，相信對台美關係會更好。
楊儒門發言表示，各國加入世界貿易組織（WTO）應有公平原則的對待，如果台灣豬肉不用萊劑，根據對等原則，也可以要求對方對等，進口豬肉也可以不含萊劑。
楊儒門認為，台灣人的飲食習慣會吃豬內臟，與其他國情不同，例如美國人就不吃內臟。對於台灣民眾對萊劑有疑慮，是否可以要求美方不要進口萊豬？另外還有台灣的豬肉價格已經跌到接近成本價，政府也要思考台灣豬農的立場。
民間反瘦肉精毒豬聯盟今天到AIT遞送來自民間的友好邀請函，希望台美雙方能面對面好好討論，他們還帶了書法禮物想送給AIT，上面寫著「台美老朋友、宜煮東坡肉、無萊賓主歡、一飲天美祿」。
蘇偉碩、楊儒門和民間反瘦肉精毒豬聯盟一行人步行到AIT大門外，希望致送邀請函，但美方拒絕開門，最後由警方代收，表示會轉送邀請函。
記者詢問蘇偉碩有關萊豬言論的數據錯誤，是否要道歉？蘇偉碩回答，如果要他道歉，那請蔡英文總統也為了8月一場記者會，就自行決定開放萊豬，先開放之後才對全民報告，那也請蔡英文總統道歉。若是這樣，「我願意接受司法最嚴厲的審判」。