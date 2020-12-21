工研院技轉空品感測器量產 國產打破「舶來品」獨佔局面
工研院技轉空品感測器量產 國產打破「舶來品」獨佔局面
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-12-21 14:00:00
環保意識抬頭，各縣市為防治空污，在全台布建逾萬台空品感測器監控空氣品質。其中僅有苖栗縣府布建的500台屬於國產貨，由工研院研發技轉經昌科技產出，今年環保署查核數據品質滿意度達97%，不只見證國產研發實力，小兵立大功，更以區區0.04%佔有率，打破微型感測器向為「舶來品」獨佔局面。
隨著環保意識提升，不但公部門在污染熱區裝設微型空品感測器監控空氣品質，也有越來越多學校及社區「自力救濟」，自行架設空氣品質感測器監控空污，微型感測器一向是外國廠商天下，環保單位一項統計顯示，目前全台總共布建12,000多台空氣品質感測器，雖然在空氣品質監測或監控工廠違規事件屢獲成果，但只有苗栗縣使用國產空氣品質感測器，其餘皆使用非國產化產品，這與各縣市環保局於合約要求優先使用國產化，有極大出入。苗栗縣佈建的唯一國產微型空品感測器，是工研院研發技轉經昌科技生產，去年交由台中市思維環境科技公司在苗栗縣布建500台，這是國內首次使用國產化PM2.5感測器，另加裝「TVOC」（揮發性有機物）感測元件，主要設點於工業區、民眾陳情地點、社區敏感點及交通熱區等地，不放過任何一點蛛絲馬跡，這兩年來協助苗栗縣環保局查獲多起工廠違規、違法露天燃燒案，共開罰10件次處分50萬多元。
今年行政院環保署查核各縣市空氣品質微型感測器數據品質滿意度，苗栗縣環保局使用之國產空氣品質感測器，經行政院環保署第三方單位，使用移動式監測車及環保署PM2.5自動監測儀器比對72小時感測器數據，數據品質滿意度高達97%，交出一張漂亮成績單。
隨著國產感測器上市，突破外國貨獨佔市場局面，工研院表示，唯一國產的感測器，使用的零件、晶片及通訊模組皆非中國製造，可以說，從生產製造、組裝到維修，一條龍式的在台灣完成。工研院指出，交出數據品質滿意度97%的成績單，見證台灣研發實力堅強，希望能被廣泛使用，未來透過空氣品質感測器，分析比對監測數據，研擬即時預警系統，於污染事件發生的第一時間稽查污染源，展現守護空氣品質決心。