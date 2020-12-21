韓國瑜冬至發文 過去一整年經歷了漫長的一夜
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-12-21 12:17:02｜update2020-12-21 12:17:19
今天是冬至，前高雄市長韓國瑜在臉書發文，表示2020年世界經歷了最長的黑夜，吃著冬至湯圓，代表這不平靜的一年即將結束。
韓國瑜指出，今天是我國傳統上歲末年終最重要的日子—「冬至」，這天我們都會盡量趕回家和家人吃上一碗熱呼呼的湯圓或餃子，象徵團圓、添歲、招好運，一起度過黑夜最長的一晚。韓國瑜表示雖然冬至這天白晝最短、夜幕最早降臨，但所謂「冬至一陽生」，這一天也昭示著大地陽氣開始慢慢啟復，白日開始變長，溫暖的春天指日可待，吃著冬至湯圓，不平靜的2020也正終於邁入尾聲。希望世界如同一年的更迭甦始，過去這一年整個世界歷經了最長的黑夜，願我們從今揮別陰暗、從此迎來光明。2020年對韓國瑜來說非常不平靜，他先是在年初總統大選慘敗給蔡英文，在6月6日罷免案中以超過90萬票的同意票被罷免，前高雄市議長、好友許崑源在同日輕生。據了解，韓國瑜目前生活簡單，大部分的時間都在休養、陪伴家人，以及投身公益活動，對於是否參選明年黨主席選舉、或有下一步從政規劃，都還在考慮中。