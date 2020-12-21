名家論壇》網路溫度計／NCC幫中天成功轉型？

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關台成轉型契機 中天電視YouTube訂閱數爆衝
根據《noxinfluencer》的統計數據，YouTube頻道《中天電視》達到不同訂閱數里程碑所花的天數，從70萬到80萬花了172天；80萬到90萬花了114天；90萬到100萬花了123天；100萬到150萬花了514天，這次因為關台風波，從150萬到200萬訂閱數，僅僅花14天就達成，甚至目前的訂閱數仍繼續飛快成長。
對任何品牌或粉絲團經營者來說，要求用戶從一個平台轉去另一個平台，一直都是相當困難的一件事情，轉換成本極高，轉換率卻往往不會太高。換照失敗導致中天關台，激起訂閱數爆增，不論這樣的趨勢是否曇花一現，目前來看確實反而讓《中天電視》YouTube頻道達到快速衝高訂閱數的初步目標，下一步則是如何維持粉絲的黏著度。
當娛樂頻道經營？網友不論立場：看好網路媒體發展
中天新聞台網路化後選擇大玩創意哏，從主播吃漢堡、跳螃蟹舞、cosplay鬼滅之刃角色，到打LOL以及直接在節目上煮火鍋，都帶來不小的網路討論度。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，一開始的吃漢堡聲量最高，其次為螃蟹舞，近期的煮火鍋舉動又創下另一波聲量高峰，不少網友都在看接下來還有什麼意想不到的創舉，甚至幫忙想企劃，留言「過年打線上麻將葉配」、「搭大怒神同時播報新聞」。此外從網路好感度來看，對於中天關台不少人反而是抱持樂觀其成的態度，認同第四台訂閱數未來只會越來越少，各家主流媒體會紛紛開創自己的網路頻道也印證這樣的趨勢，加上未來不受限於NCC管轄範圍，危機可能變成轉機，表示「感覺網路媒體收益更高還不用被NCC管，自由啦」、「比較起來，一般的新聞台太無聊了」、「民進黨根本在幫中天轉型」、「將來的第四台一定都會沒人看」。
儘管目前看來中天新聞台因禍得福，但也只能說是在快速衝高訂閱數的目標上，取得第一步的成功，對於用電視台的編制與思維來經營網路媒體，中天新聞台仍是摸著石頭過河。傳統媒體比的是新聞專業與深度，競逐觀眾打開電視後，手上遙控器最後轉台的選擇；轉移到YouTube上後，競爭者從頻道之間，擴大到整個網路，甚至是手機端每一個APP的使用時間，傳LINE聊天、玩遊戲、看影片的時間戰場。
未來新聞專業與深度仍是重點，但除此之外如何發揮網路媒體才有的特性，如隨時隨地的即時性、主播與觀眾雙向的互動性、網友即時號召力，以及熟悉影音、文章、圖片不同媒介的傳散搭配等等，才能在話題熱潮過後保持粉絲黏著度，發揮超越訂閱數或流量的影響力。
原文詳見：
NCC幫中天成功轉型？一張圖看訂閱數「爆發性」成長 看懂未來發展關鍵
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